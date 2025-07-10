تجديد حبس عاطل متهم بالتعدي بالضرب على زوجته وسحلها في الشارع بعين شمس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس تجديد حبس عاطل متهم بالتعدي بالضرب المبرح على زوجته، وسحلها وسط الشارع بسبب خلافات أسرية بعين شمس، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وبتفريغ مقطع فيديو ظهر فيه المتهم تبين أنه ظهر فيه ممسكًا بزوجته ويضربها ثم يجرها على الأرض غير آبه لصراخها أو ما ستتعرض له من أذى.

كانت مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين زوجين وقيام الزوج بتقييد زوجته بحبل غليظ ثم جرها في الشارع وسط صدمة الناس.

بإجراء التحريات تبين صحة البلاغ وأن خلافات أسرية نشبت بين الطرفين، أقدم خلالها الزوج على ضرب زوجته، وفي سبيل الانتقام منها قيدها بحبل ثم سحلها في الشارع.

عقب تقنين الاجراءات نجحت أجهزة الأمن في ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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