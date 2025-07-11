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رياضة

خسارة وحيدة و3 رباعيات، مشوار باريس سان جيرمان لنهائي مونديال الأندية 2025

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

كأس العالم للأندية، يحتضن استاد ميتلايف يوم الأحد المقبل مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

مشوار باريس سان جيرمان لنهائي مونديال الأندية 2025

افتتح باريس سان جيرمان مشواره في مونديال الأندية بتحقيق انتصارًا ساحقًا على أتلتيكو مدريد، بنتيجة 4-0.

 وسجل فابيان رويز، وفيتينيا، وسيني مايولو، ولي كانغ إن، أهداف باريس سان جيرمان بالمباراة.

 

وتوقف قطار باريس سان جيرمان في المباراة الثانية، بعد الخسارة أمام بوتافوجو بالجولة الثانية للمجموعة الثانية بعدما سجل إيجور جيسوس هدفًا تاريخيًا لصالح بوتافوجو، ليؤجل حسم مصير المجموعة الثانية إلى الجولة الأخيرة.

 

ونجح باريس سان جيرمان في تحقيق الفوز على سياتل ساوندرز ليضمن تأهله للدور التالي، كأول المجموعة، وافتتح خفيتشا كفاراتسخيليا التسجيل بتحويل تسديدة فيتينيا إلى داخل المرمى، قبل أن ينهي أشرف حكيمي هجمة مرتدة منظمة في الشوط الثاني ليؤكد الفوز بثنائية نظيفة.

 

وفي دور الـ 16 لكأس العالم للاندية، فاز باريس سان جيرمان أمام إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي برباعية نظيفة، سجل جواو نيفيز هدفين للفريق الأوروبي في الشوط الأول، قبل أن يُحرز توماس أفيليس هدفًا في مرماه، ثم سجل حكيمي هدفًا آخر.

 

وفي دور ربع النهائي، واصل باريس سان جيرمان عروضه القوية في أتلانتا، متجاوزًا النقص العددي بعد تلقيه بطاقتين حمراوين، ليحقق فوزًا مثيرًا على منافسه الألماني بايرن ميونخ ويبلغ نصف نهائي البطولة. 

 

وافتتح الفريق الباريسي عن طريق الفرنسي ديزاير دويه الكرة على مشارف المنطقة وسددها بقدمه اليسرى لتسكن شباك الحارس مانويل نوير الذي بدا مترددًا في التصدي للكرة بالدقيقة 78.

 

وبعد نحو 20 دقيقة، ورغم اللعب بتسعة لاعبين، شقّ أشرف حكيمي طريقه بين ثلاثة مدافعين من بايرن ميونخ قبل أن يمرر الكرة إلى عثمان ديمبيلي، الذي أودعها الشباك، مؤكدًا تأهل باريس سان جيرمان إلى المربع الذهبي.

 

 

وفي الدور قبل النهائي، حقق باريس سان جيرمان فوزا كاسحا أمام ريال مدريد برباعية نظيفة، وجاءت الأهداف بعدما أخطأ راؤول أسينسيو وأنتونيو روديجر بالتعامل مع الكرة، لتقطع وتتحول إلى هدفين للفريق الباريسي سجلهما فابين رويز وعثمان ديمبلي في بداية أحداث المباراة، ثم عزز فابيان رويز تقدم باريس سان جيرمان بإحراز الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 24، قبل أن يختتم البديل جونزالو راموش مهرجان الأهداف في الدقيقة 87، ليصعد باريس سان جيرمان لمقابلة تشيلسي في المباراة النهائية، يوم 13 يوليو في ملعب ميتلايف في نيوريورك نيوجيرسي.

 

 

 

 

موعد نهائى كأس العالم للأندية

وتنطلق مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية 2025، يوم الأحد 13 يوليو 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد تشيلسي 

 وحصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025، بشكل مجاني، ويتم نقل كافة المباريات من خلالها، وستنقل أيضًا على القمر الصناعى نايل سات عبر قناة إم بي سي مصر 2.

 

 

وكان باريس سان جيرمان حجز مقعده في المباراة النهائية في مونديال الأندية للمرة الأولي في تاريخه بعدما حقق فوزًا عريضًا على ريال مدريد الإسباني برباعية نظيفة في الدور نصف النهائي.


كما حقق فريق تشيلسي فوزًا مثيرًا على فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون مقابل سجلهما الوافد الجديد جواو بيدرو في  الدور نصف النهائي.

 

وتعد هذه المرة الثالثة التي ينجح فيها تشيلسي بالوصول إلى المباراة النهائية في بطولة كأس العالم للأندية، بعدما وصل إلى نهائي نسخة 2012 ونهائي نسخة 2021.

 

وخسر تشيلسي نهائي نسخة 2012 التي أقيمت في اليابان أمام كورينثيانز البرازيلي بهدف نظيف سجله البيروفي باولو جيريرو.

فيما توج تشيلسي بأول ألقابه في كأس العالم للأندية في نسخة 2021 التي أقيمت بدولة الإمارات علي حساب بالميراس البرازيلي  بنتيجة 2-1.

 

 

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