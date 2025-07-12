استخدموا أي وسيلة، ترامب يعطي تفويضا كاملا لإدارة الهجرة والجمارك للتعامل مع المهاجرين

أعطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تفويضًا كاملًا لإدارة الهجرة والجمارك لحماية نفسها من البلطجية.



وقال ترامب في تدوينة على منصة "تروث سوشايل" يوم الجمعة: "في طريق عودتي من تكساس شاهدت في حالة من عدم التصديق، بلطجية يرشقون ضباط إدارة الهجرة والجمارك بالحجارة والطوب بعنف أثناء تحركهم على الطريق في سيارتهم أو السيارات الرسمية.. لقد لحقت أضرار جسيمة بهذه المركبات الجديدة كليًّا".

وأضاف: "أعلم يقينًا أن هؤلاء الضباط يجدون صعوبة في السماح بحدوث هذا لأنه يظهر عدم احترام تام للقانون والنظام".

وتابع الرئيس الأمريكي قائلًا: "لذلك، أوجه وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، وقيصر الحدود توم هومان، لتوجيه جميع ضباط إدارة الهجرة والجمارك أو الأمن الداخلي أو أي ضابط آخر من ضباط إنفاذ القانون يتعرضون لقذف الحجارة أو الطوب أو أي شكل آخر من أشكال الاعتداء، بإيقاف سيارتهم واعتقال هؤلاء الأوغاد باستخدام أي وسيلة ضرورية للقيام بذلك".

وأردف ترامب بالقول: "أنا أعطي تفويضًا كاملًا لإدارة الهجرة والجمارك لحماية نفسها، تماما كما تحمي الجمهور".

واختتم تدوينته بالقول: "لا أريد أبدًا أن أرى سيارة تقل ضابط إنفاذ قانون تتعرض للهجوم مرة أخرى.. مُنح تصريح فوري بالاعتقال والسجن.. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر!".

ووصل ترامب وزوجته ميلانيا إلى ولاية تكساس للقاء المستجيبين الأوائل وعائلات الضحايا والسلطات المحلية، بعد أسبوع على فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة وجرفت منازل وموقع تخييم وسيارات وأشخاصًا.

وتحدث الرئيس الأمريكي عن دمار "لم يرَ مثيلا له" من قبل، وذلك خلال جولته في أجزاء من تكساس التي شهدت فيضانات مباغتة ومدمرة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 120 شخصًا، بينهم عشرات الأطفال.

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