وول ستريت جورنال: إدارة ترامب اقترحت على 5 دول إفريقية استقبال المهاجرين بعد ترحيلهم من أمريكا

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلًا عن مصادرها بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترحت على 5 دول إفريقية قبل لقاء ترامب بزعمائها مقترحا بشأن استقبال المهاجرين.



وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الأمريكية وجهت رسائل إلى الدول الخمس، حيث عرضت عليها استقبال المهاجرين غير الشرعيين الذين لا تستقبلهم أوطانهم أو طال انتظار عودتهم إلى أوطانهم من الولايات المتحدة.

وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية للصحيفة عشية لقاء ترامب مع زعماء تلك الدول، إن واشنطن أبلغت حكوماتها بأن مساعدتها في حل قضية الهجرة في الولايات المتحدة ستكون لها أهمية بالنسبة لتعزيز العلاقات التجارية مع واشنطن.

ولم يذكر ما إذا وافق زعماء الدول الإفريقية على طلب الإدارة الأمريكية أم لا.

ولم تثر هذه المسألة في أثناء الجزء المفتوح من لقاء ترامب مع زعماء الدول في واشنطن، يوم الأربعاء.

وقد استقبل ترامب في البيت الأبيض زعماء كل من الجابون وموريتانيا وليبيريا والسنغال وغينيا بيساو.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت مرارا في وقت سابق أن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين يعتبر أحد أهم أولويات الرئيس دونالد ترامب.

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