الخميس 10 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وول ستريت جورنال: إدارة ترامب اقترحت على 5 دول إفريقية استقبال المهاجرين بعد ترحيلهم من أمريكا

ترامب خلال لقائه
ترامب خلال لقائه زعماء أفارقة، فيتو

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلًا عن مصادرها بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترحت على 5 دول إفريقية قبل لقاء ترامب بزعمائها مقترحا بشأن استقبال المهاجرين.


وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الأمريكية وجهت رسائل إلى الدول الخمس، حيث عرضت عليها استقبال المهاجرين غير الشرعيين الذين لا تستقبلهم أوطانهم أو طال انتظار عودتهم إلى أوطانهم من الولايات المتحدة.

وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية للصحيفة عشية لقاء ترامب مع زعماء تلك الدول، إن واشنطن أبلغت حكوماتها بأن مساعدتها في حل قضية الهجرة في الولايات المتحدة ستكون لها أهمية بالنسبة لتعزيز العلاقات التجارية مع واشنطن.

ولم يذكر ما إذا وافق زعماء الدول الإفريقية على طلب الإدارة الأمريكية أم لا.

ولم تثر هذه المسألة في أثناء الجزء المفتوح من لقاء ترامب مع زعماء الدول في واشنطن، يوم الأربعاء.

وقد استقبل ترامب في البيت الأبيض زعماء كل من الجابون وموريتانيا وليبيريا والسنغال وغينيا بيساو.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت مرارا في وقت سابق أن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين يعتبر أحد أهم أولويات الرئيس دونالد ترامب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صحيفة وول ستريت جورنال ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دول افريقية إستقبال المهاجرين زعماء الدول الأفريقية

الأكثر قراءة

وفاة المطرب الشعبي محمد عواد بشكل مفاجئ

رغم توتر علاقتهما، تعليق مؤثر من شيكابالا على فيديو انهيار إبراهيم سعيد

من 15 إلى 100 جنيه، أسعار المانجو اليوم الخميس 10 يوليو 2025

4 قرارات عاجلة من النيابة بشأن حريق محطة كهرباء العاشر من رمضان

هجوم إسرائيلي غير مسبوق على نتنياهو: نعيش مرحلة فيتنام في غزة.. فخ وخسائر فادحة واستنزاف لا نهاية له

في بيان رسمي، تامر حسني يعلن تأجيل ألبومه الجديد ويكشف علاقته بحريق سنترال رمسيس

بعد موافقة البرلمان، التفاصيل الكاملة لتعديل قانون التعليم ونظام البكالوريا

نتيجة تخبرنا أين نقف الآن، ألونسو يكشف سبب الهزيمة أمام باريس سان جيرمان

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء 9 /7 /2025

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

سعر الأرز في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 9-7-2025

انخفاض سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 10 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 10 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 10 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads