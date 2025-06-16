ماريسكا يعلن تشكيل تشيلسي لمواجهة لوس أنجلوس في كأس العالم للأندية

أعلن الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، عن تشكيل فريقه الذي يخوض مواجهة لوس أنجلوس الأمريكي، في الجولة الأولى من دور المجموعات (المجموعة الرابعة) ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

المواجهة تضع بطل كأس الولايات المتحدة المفتوحة 2024 في مواجهة مباشرة مع بطل الدوري الأوروبي 2025، في لقاء يُعد الأول من نوعه بين الفريقين، حيث لم يسبق لهما الالتقاء في أي مسابقة رسمية. وتشهد المباراة أيضًا قصة خاصة للمهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو، الذي سيواجه ناديه السابق تشيلسي.

بينما يعوّل الأمريكيون على نجمهم وهدافهم الأول دينيس بوانجا، في محاولة لإحداث مفاجأة مبكرة أمام كتيبة كول بالمر ورفاقه.

الفريقان في موسم صفري بالدوري المحلي

ورغم تاريخهما الكبير، لم يكن الحظ حليف أي من الفريقين على مستوى البطولات المحلية مؤخرًا؛ فـتشيلسي أنهى موسم 2024-2025 في المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحتل لوس أنجلوس إف سي المرتبة الخامسة في ترتيب المؤتمر الغربي بالدوري الأمريكي، بعد خروجه من نهائي المؤتمر في تصفيات كأس الدوري الأمريكي 2024.

لكن الأداء المحلي لن يكون ذا أهمية الآن، حيث تدخل الفرق البطولة العالمية بعقلية جديدة وطموحات مختلفة، في مجموعة قوية تضم أيضًا الترجي التونسي وفلامنجو البرازيلي.

تشكيل تشيلسي أمام لوس أنجلوس

في حراسة المرمى: روبيرتو سانشيز

خط الدفاع: ريس جيمس - توسين - ليفي كولويل - مارك كوكوريلا

خط الوسط: مويسيس كايسيدو - روميو لافيا - كول بالمر

خط الهجوم: بيدرو نيتو - نوني مادويكي - نيكولاس جاكسون

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