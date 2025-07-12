تخصيص وحدتي مونتاج لفيلم "ماما وبابا" لعرضه قريبًا

قامت الشركة المنتجة لفيلم “ماما وبابا” بإنشاء وحدتي مونتاج لسرعة الانتهاء منه وتحديد موعد عرضه خلال الفترة المقبلة بموسم الصيف.

وانتهت أسرة فيلم “ماما وبابا” بطولة الفنانة ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن، من تصوير مشاهد العمل، داخل إحدى محاكم الأسرة، وتعتبر هذه المشاهد النهائية للعمل.

وخلال أحداث العمل يظهر الثنائي زوجان، ولكن مع مرور الأحداث تقع بينهما خلافات، وتطلب ياسمين رئيس الطلاق من زوجها.

ياسمين رئيس تقرر النزول إلى سوق العمل

وتقرر ياسمين رئيس النزول إلى سوق العمل بعد أن كانت ربة منزل كي تعتمد على نفسها من أجل أسرتها.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم "ماما وبابا" قد طرحت البوستر التشويقي الأول للعمل، الذي يقوم ببطولته كل من محمد عبد الرحمن توتا، وياسمين رئيس، استعدادا لعرضه بالسينما صيف 2025، ويشهد الفيلم مواقف كوميدية تجمعهما.

"ماما وبابا" بطولة محمد عبد الرحمن وياسمين رئيس وتأليف محمد صادق وإنتاج محمد رشيدي، وإخراج أحمد القيعي، ويحمل الفيلم الطابع الكوميدي التشويقي.

ياسمين رئيس تتعرض للتحرش في "الست لما"

وتشارك الفنانة ياسمين رئيس ضمن أحداث فيلم الست لما، الذى تقوم ببطولته الفنانة يسرا، وبدأت تصوير أحداثه قبل عيد الأضحى.



وتلعب ياسمين رئيس شخصية “وفاء” فتاة في مقتبل عمرها، وتعيش حياتها وتهتم بالموضة، والأزياء، وفي إحدى الليالي تتعرض للتحرش من قبل سائق إحدى شركات النقل الذكي، وتلجأ للقضاء كي تحصل على حقها منه، بعد أن حصلت على رقم السيارة.



وقرر صناع الفيلم إيقاف التصوير على أن يتم استئنافه بعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2025.

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