بعثة المريخ السوداني بقيادة شوقي غريب تلبي دعوة نادي الجلاء الرياضي

لبت بعثة نادي المريخ السوداني بقيادة الكابتن شوقي غريب المدير الفني، دعوة نادي الجلاء الرياضي لحضور حفل تكريم رئيس نادي الجلاء الرياضي، والقطب المريخي، السيد عصام طلب.



وشهد الحفل مباراة تشريفية بين شباب المريخ وفريق الجلاء الرياضي، حيث انتهت المباراة بفوز شباب المريخ بأربعة أهداف دون مقابل.

جدير بالذكر أن نادي المريخ السوداني بقيادة شوقي غريب يتصدر المركز الأول في دوري النخبة السواني برصيد 7 نقاط بعدما حقق الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة.

وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد السوداني لكرة القدم، كشفت في وقت سابق عن تفاصيل دوري النخبة 2025، بمشاركة 8 فرق والذي سيحدد بطل الدوري السوداني الممتاز والفرق التي ستمثل السودان في البطولات الإفريقية بالموسم المقبل.

ويضم الجهاز الفني لفريق المريخ السوداني الكابتن شوقي غريب مديرًا فنيًّا وتوفيق صقر ومحسن محمود مدربين وأسامة عبد الكريم لتدريب حراس المرمى والدكتور كمال عبد الواحد مساعد المدير الفني للتخطيط والتدريب والدكتور محمد صلاح للتأهيل.

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