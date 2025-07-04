شوقي غريب يقود المريخ للفوز على أهلي مدني 1-0 بدوري النخبة السوداني

حقق المريخ السوداني بقيادة الكابتن شوقي غريب المدير الفني، فوزا غاليا أمام أهلي مدني بهدف دون رد في استاد عطبرة بافتتاح مشواره في دوري النخبة السوداني 2025.

وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد السوداني لكرة القدم، كشفت في وقت سابق عن تفاصيل دوري النخبة 2025، بمشاركة 8 فرق والذي سيحدد بطل الدوري السوداني الممتاز والفرق التي ستمثل السودان في البطولات الأفريقية بالموسم المقبل.

ونجح المريخ السوداني في تحقيق الفوز أمام الأهلي مدني بهدف الإيفواري محمد قباني في الدقيقة 85 من عمر اللقاء في مباراة حماسية بين الفريقين ليحصد المريخ بقيادة الكابتن شوقي غريب ثلاث نقاط بافتتاح مشواره بدوري النخبة.

ويضم الجهاز الفني لفريق المريخ السوداني الكابتن شوقي غريب مديرا فنيا وتوفيق صقر ومحسن محمود مدربين وأسامة عبد الكريم لتدريب حراس المرمى والدكتور كمال عبد الواحد مساعد المدير الفني للتخطيط والتدريب وميشيل ماجد محلل الأداء والدكتور محمد صلاح للتأهيل.

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