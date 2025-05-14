بمشاركة المريخ، تفاصيل دوري النخبة السوداني 2025 لتحديد البطل والمتأهلين لبطولات أفريقيا

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السوداني لكرة القدم، عن تفاصيل دوري النخبة 2025، والذي سيحدد بطل الدوري السوداني الممتاز والفرق التي ستمثل السودان في البطولات الأفريقية بالموسم المقبل.

تفاصيل دوري النخبة السوداني 2025

ويقام دوري النخبة السوداني 2025 من دور واحد، وسيلعب في ولايتي كسلا والقضارف، بمشاركة 8 فرق، على رأسهم نادي المريخ الذي يتولى قيادته الفنية مدرب منتخب مصر السابق الكابتن شوقي غريب ويقدم معهم نتائج مميزة في الفترة الأخيرة.

وينطلق دوري النخبة السوداني يوم 31 مايو الجاري ويستمر حتى 24 يونيو المقبل، ويشهد إقامة 7 جولات.

جدول مباريات دوري النخبة السوداني 2025

شوقي غريب يتصدر الصحف السودانية بعد نتائجه مع المريخ

تصدر شوقي غريب المدير الفني لفريق المريخ السوداني أغلفة الصحف والمواقع السودانية بعد قيادته للفريق لتحقيق فوزه الثاني على التوالي بعد توليه مهمة القيادة الفنية للفريق.

وكان شوقي غريب المدير الفني لفريق المريخ السوداني، أكد أن فريقه استحق الفوز على إنتر نواكشوط في الدوري الموريتاني.

وقال غريب، في تصريحات لوسائل إعلام موريتانية عقب الفوز الثاني على التوالي بعد توليه قيادة المريخ السوداني، أن فريقه كان الأفضل أمام إنتر نواكشوط ونجح في فرض سيطرته بالشوط الأول وأضاع عدد من الفرص المحققة التي كانت كفيلة بزيادة عدد الأهداف، لافتا إلى أن الشوط الثاني شهد تقاسم الفريقين للسيطرة على مجرياته.

وأضاف أن فريقه يسير وفق المخطط بشأن مواصلة النتائج المميزة بجانب الاعتماد على الشباب الصاعد وإكسابهم الخبرة والحفاظ على قوام الفريق.

الدوري الموريتاني شهد طفرة كبيرة

وعن الدوري الموريتاني، أكد شوقي غريب أن الدوري شهد طفرة كبيرة وأنها لم تأتِ من فراغ خاصة مع الملاعب المميزة والبنية الرياضية الكبيرة واستقبال الفرق، علاوة على أن وصول بطلي السودان المريخ والهلال إلى مرحلة المجموعات ودور الأربعة دليل على قوة المنافسة.

وعن منتخب موريتانيا، قال غريب إنه شاهد منتخب موريتانيا في بطولة أمم أفريقيا 2019 من الملعب وكان منتخب مشرف للكرة الموريتانية، مؤكدا أن الكرة الموريتانية شهدت تطورا كبيرا منذ آخر زيارة له لموريتانيا 2007 من بنية أساسية وملاعب وفنادق.

واختتم غريب تصريحاته بقوله إنه سعيد بالتواجد في موريتانيا، وإحساسه بالتواجد وسط أهله، وعدم الشعور بالغربة.

الفوز الثاني على التوالي لشوقي غريب في الدوري الموريتاني

وقاد شوقي غريب فريق المريخ السوداني للفوز الثاني على التوالي في الدوري الموريتاني.

وحقق المريخ الفوز بثنائية نظيفة على إنتر نواكشوط ليرتفع رصيده للنقطة ٤٢ ويتجمد رصيد إنتر عند ٣٥، وهو الفوز الثاني للمريخ تحت قيادة غريب بعد أن فاز الأسبوع الماضي على الجمارك الموريتاني.

وحظي المريخ بتشجيع كبير من جماهيره بعد أن منح شوقي غريب الفرصة لعدد من الوجوه الشابة.

يضم الجهاز الفني لفريق المريخ السوداني الكابتن شوقي غريب مديرا فنيا وتوفيق صقر ومحسن محمود مدربين وأسامة عبد الكريم لتدريب حراس المرمى والدكتور كمال عبد الواحد مساعد المدير الفني للتخطيط والتدريب والدكتور محمد صلاح للتأهيل.

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