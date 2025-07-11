السبت 12 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 4 أشخاص في انقلاب ميكروباص بقنا

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أصيب 4 أشخاص، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام مركز الوقف شمال محافظة قنا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث على الفور.

كانت مديرية أمن قنا تلقت إخطارًا من غرفة عمليات الإسعاف، مفادها انقلاب سيارة على الطريق أمام مركز الوقف، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي الرعاية الطبية والفحوصات اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أمن قنا حادث انقلاب سيارة ميكروباص شمال محافظة قنا قنا قنا العام محافظة قنا مستشفي قنا مستشفي قنا العام مركز الوقف مديرية أمن قنا

مواد متعلقة

العثور على طفلة رضيعة في قنا

صحة قنا تستعد للتصدي للأمراض الوبائية الصيفية

إزالة 8 حالات بناء مخالف على أملاك الدولة وأراض زراعية في قنا

إحالة 12 من العاملين بوحدة صحية في قنا إلى التحقيق

الأكثر قراءة

سقوط 3 سيارات من أعلى الطريق الدولي بطنطا ووقوع إصابات

من أجل الترند، إسلام الشاطر يشن هجوما على “زيزو” ويطالب الأهلي بمعاقبته

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025

رياح مثيرة للرمال والأتربة، تحذير لسكان هذه المناطق غدا

بعد ظهوره مع إنجي علي، رقصات تامر حبيب مع النجوم تثير الجدل وتتصدر "الترند"

أول رد فعل من مصطفى محمد على أنباء انتقاله إلى الأهلي

مودرن سبورت يتهم جنش بالإخلال بالأمانة المهنية داخل الملعب

أول تعليق من منى الشاذلي على أزمة لوحات الرسامين الأربعة

خدمات

المزيد

كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقًا للقانون

ما هي بطاقة الإيداع للشركات في بنك مصر؟

موقف القانون من تشجيع الأطفال على التدخين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات تشيلسي ضد باريس سان جيرمان قبل نهائي مونديال الأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما المراد من كلمة "الزيادة" في قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ﴾؟

ما حكم تعليق صور المتوفى للدعاء له؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية قراءة سورة غافر في المنام وعلاقتها بالنجاة من الكرب الشديد

المزيد
الجريدة الرسمية