إصابة 4 أشخاص في انقلاب ميكروباص بقنا

أصيب 4 أشخاص، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام مركز الوقف شمال محافظة قنا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث على الفور.

كانت مديرية أمن قنا تلقت إخطارًا من غرفة عمليات الإسعاف، مفادها انقلاب سيارة على الطريق أمام مركز الوقف، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي الرعاية الطبية والفحوصات اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.

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