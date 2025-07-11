العثور على طفلة رضيعة في قنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، على طفلة حديثة الولادة ملقاة في الزراعات بناحية قرية البحري قامولا التابعة لمركز نقادة، غرب محافظة قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات مفاده العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة داخل الزراعات بناحية قرية البحري قامولا في مركز نقادة.



على الفور، جرى الدفع بسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة داخل الزراعات بناحية قرية البحري قامولا في مركز نقادة.

ونقلت الطفلة إلى حضانة مستشفى طوخ بنقادة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة لكشف ملابساتها.

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