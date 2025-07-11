الجمعة 11 يوليو 2025
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حوادث

العثور على طفلة رضيعة في قنا

العثور على طفلة رضيعة
العثور على طفلة رضيعة في قنا، فيتو

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، على طفلة حديثة الولادة ملقاة في الزراعات بناحية قرية البحري قامولا التابعة لمركز نقادة، غرب محافظة قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات مفاده العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة داخل الزراعات بناحية قرية البحري قامولا في مركز نقادة.


على الفور، جرى الدفع بسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة داخل الزراعات بناحية قرية البحري قامولا في مركز نقادة.

ونقلت الطفلة إلى حضانة مستشفى طوخ بنقادة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة لكشف ملابساتها.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا بحري قامولا قنا قرية البحري قامولا محافظة قنا مديرية أمن قنا مستشفي طوخ

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