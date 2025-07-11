حلول منزلية سريعة وفعالة للتخلص من انتفاخ العينين بعد البكاء

برغم أن البكاء استجابة طبيعية لمشاعرنا المختلفة والتي يعد التعبير عنها أمر صحي.، لكنه كذلك يؤدي إلى تجمع السوائل تحت وحول العينين، مما يسبب التورم والانتفاخ، وقد تبدو العينان أيضًا حمراء ومتهيجة نتيجة لتمدد الأوعية الدموية في المنطقة وحولها

ورغم أن انتفاخ العينين يسبب بعض الإحراج، إلا أنه عادة ما يتلاشى بمرور الوقت، وتختلف مدة استمرار الانتفاخ من شخص لآخر، ويعتمد ذلك بشكل كبير على مدة البكاء. فبينما قد يختفي الانتفاخ لدى البعض في غضون دقائق قليلة، قد يستيقظ آخرون في الصباح التالي وما زالت عيونهم متورمة.

حلول سريعة للتخلص من انتفاخ العينين

توجد مجموعة من العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعد في تقليل ظهور انتفاخ العين بعد البكاء:

الكمادات الباردة: تُعد الكمادات الباردة من الطرق الشائعة لتقليل تدفق الدم، وبالتالي تخفيف الالتهاب والتورم. يمكن استخدام مكعبات الثلج، أو كيس من الخضراوات المجمدة (خاصة البازلاء المجمدة لقدرتها على التكيف مع شكل الوجه)، أو شرائح الخيار الباردة، أو أكياس الشاي الباردة، أو حتى الملاعق الباردة. وينصح بوضع الكمادة الباردة لمدة 10 دقائق، وإزالتها فورًا عند الشعور بعدم الراحة.

التدليك اللطيف أو الربت على منطقة العين: يمكن الضغط برفق بأطراف الأصابع على المنطقة المحيطة بالعين، بدءًا من الأنف والتحرك نحو الخارج. ومع ذلك، لا يجب التدليك المفرط أو القوي قد يزيد من تهيج البشرة الرقيقة في هذه المنطقة ويزيد التورم.

استخدام بكرة تدليك الوجه: أصبحت بكرات الوجه المصنوعة من اليشم أو الكوارتز الوردي شائعة في روتين العناية بالبشرة. يمكن أن تساعد هذه الأدوات في تقليل الالتهاب والانتفاخ عند تمريرها بلطف من منتصف الوجه والعينين باتجاه واحد، وتجنب تحريكها ذهابًا وإيابًا.

تطبيق كريم أو سيروم بارد للعين: على غرار فكرة الكمادات الباردة، يمكن استخدام كريم أو سيروم مبرد للعين على المناطق المنتفخة. تحتوي العديد من هذه المنتجات على مكونات مثل الكافيين وفيتامين سي وحمض الهيالورونيك، والتي تهدف إلى تقليل الانتفاخ وتفتيح المنطقة. من المهم أهمية عدم تجربة منتجات جديدة للعناية بالبشرة في هذا الوقت، لأن الجلد حول العينين حساس للغاية وقد يتفاعل سلبًا مع المستحضرات غير المعتادة.

مراعاة وضعية النوم: ينصح برفع الرأس قليلًا أثناء النوم باستخدام وسائد إضافية، لأن الاستلقاء بشكل مستوٍ تمامًا قد يعيق التصريف اللمفاوي للسوائل ويزيد من التورم. وتؤكد على أهمية عدم مقاطعة النوم أملًا في تقليل الانتفاخ، بل البحث عن وضعية نوم مريحة وداعمة.

تحذيرات بشأن بعض العلاجات الشائعة

يحذر الأطباء من استخدام بعض الحلول الأخرى المنتشرة، مثل بندق الساحرة أو كريم البواسير، لعدم وجود بيانات علمية كافية تثبت فعاليتها في علاج انتفاخ العينين. وعلى الرغم من أن بعض الأشخاص قد يجدون كريم البواسير مفيدًا، إلا أنه لا توجد دراسات طبية تؤكد فعاليته بشكل قاطع.

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