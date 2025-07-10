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رياضة

سائق شاحنة يكشف مفاجأة بشأن حادث مصرع جوتا

حادث مصرع جوتا
حادث مصرع جوتا

نفى خوزيه ازفيدو - سائق الشاحنة الذي صور سيارة نجم ليفربول الراحل ديوجو جوتا وهي تحترق، استنتاج السلطات الإسبانية بأن سبب الحادث هو السرعة الزائدة.

وقال السائق في مقطع مصور: "لقد تجاوزوني وكانوا هادئين ولم يقودوا بسرعة.. أنا أستخدم هذا الطريق من الإثنين إلى السبت وأنا أعلم أنه طريق سيء مظلم".

 

معدل السرعة المسموح به

وحسب الشرطة، فإن تقرير الخبراء ما يزال "قيد الدراسة"، وسيركز على "الآثار التي خلّفها" أحد إطارات السيارة.

وأضافت: "لكن جميع المؤشرات تشير إلى تجاوز كبير لمعدل السرعة المسموح به".

 

 

 المركبة انحرفت على الطريق واشتعلت فيها النيران

وحسب المعلومات المتداولة، فإن الشقيقين كانا يستقلان سيارتهما، وهي من طراز لامبورغيني، ليصلا إلى عبارة في إسبانيا ليسافرا إلى بريطانيا.

وذكرت تقارير أن مركبتهما انحرفت على الطريق واشتعلت فيها النيران. وقالت الشرطة حينها إنها تشتبه في انفجار أحد إطاراتها.

وهزت وفاة المهاجم جوتا عن عمر يناهز 28 عاما عالم كرة القدم، إذ انهالت رسائل التعزية من زملائه السابقين والأندية وقادة المنتخب والمشجعين.

 

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