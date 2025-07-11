المصري يكشف عن التصميمات الجديدة لمشروع تطوير النادي الاجتماعي

كشفت لجنة تطوير المنشآت بالنادي المصري عن التصميمات الخاصة بمشروع تطوير النادي الاجتماعي ( فرع الضواحي 1) والذي يضم العديد من الملاعب لمختلف الرياضات، بالإضافة إلى العديد من القاعات متعددة الأغراض والاستخدامات، وكذلك الحدائق والمسطحات الخضراء، وأيضًا المحلات التجارية والمطاعم ودور العرض السينمائي والمنشآت الفندقية والطبية والترفيهية والتعليمية.

المصري يعلن عن التصميمات الجديدة لمشروع تطوير النادي الاجتماعي



وأثنى كامل أبوعلي رئيس مجلس إدارة النادي المصري على الجهود الكبيرة التي قام بها المهندس إسلام فليه عضو لجنة تطوير المنشآت في إعداد تلك التصميمات في فترة زمنية لا تتجاوز الأسبوعين، مؤكدُا أن هذا الجهد الكبير يؤكد بما يدع مجالًا للشك أن بورسعيد تمتلك الكثير من الكوادر المتميزة في شتى المجالات

وأضاف أن إعداد تصميمات المشروع بهذه السرعة سيكون دافعًا كبيرًا لمجلس إدارة النادي للبدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالحصول على التراخيص الخاصة بإقامة هذا المشروع الذي سيدر عوائد مادية ضخمة وثابتة تفي بجزء من متطلبات ونفقات النادي المصري.

تطوير النادي المصري

يذكر أن لجنة تطوير المنشآت بالنادي المصري كان قد تم الإعلان عن تشكيلها قبل نحو أسبوعين برئاسة كامل أبو علي، وعضوية محمد الفقي أمين صندوق النادي والمهندس عماد البرشة عضو مجلس الإدارة واللواء محسن شتا مستشار مجلس الإدارة واللواء إيهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي ومن الخبرات الخارجية الأستاذ عبد الفتاح حافظ، والمهندس إيهاب سليمان والمهندس حسام عمر والمهندس علي جبر والمهندس إسلام فلية.

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