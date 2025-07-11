موعد المعسكر المقبل لمنتخب 2009 استعدادا لدورة شمال افريقيا

منتخب مواليد 2009، أنهى منتخب مصر مواليد 2009، أمس الخميس، معسكره المفتوح بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر، لإختبار 40 لاعبا من مزدوجي الجنسية

موعد المعسكر المقبل لمنتخب مواليد 2009

وقرر حسين عبد اللطيف المدير الفني لمنتخب مصر تحت 16 سنة، استدعاء 33 لاعبًا من مختلف الأندية المصرية، للدخول في معسكر مفتوح بمركز المنتخبات الوطنية، للخضوع للاختبار والتقييم بشكل موضوعي تحت نظره الجهاز الفني.

وأكد حسين عبد اللطيف في تصريحات خاصة لفيتو، أن المعسكر المقبل سيكون مدته ثلاثة أيام وهي 26 و27 و28 يوليو الجاري، بمركز المنتخبات الوطنية.

يأتي ذلك في إطار السعي للبحث عن أفضل المواهب في الملاعب المصرية لدعم صفوف منتخب الناشئين مواليد 2009.

أشار المدير الفني لـمنتخب مصر مواليد 2009، أن اللاعبين الـ33 الذين سيتم استدعاؤهم لمعسكر 26 يوليو الجاري، يتم إستدعاءهم لمعسكر المنتخب لأول مرة، لمشاهدتهم عن قرب وضم العناصر الواعدة منهم لصفوف منتخب الناشئين مواليد 2009.

منتخب مصر مواليد 2009، فيتو

الجهاز الفني يبدي إعجابه ببعض اللاعبين المحترفين

الجهاز الفني لمنتخب مواليد 2009 حسين عبد اللطيف، حرص على اقامة معسكره الأخير بتواجد 40 لاعبا من المقيمين خارج مصر من دول مختلفة شملت روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وفرنسا وأسبانيا والسويد والإمارات العربية المتحدة والسعودية لإتاحة الفرصة لضم لاعبين جدد ورؤية أكبر قدر من اللاعبين في هذة المرحلة العمرية.

وأبدى أعضاء الجهاز الفني إعجابهم ببعض العناصر المميزة في هذا المعسكر مؤكدين أنهم سيكونون اضافة للفريق في الفترة المقبلة.

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