الإسماعيلي يكشف آخر مستجدات إصابات لاعبيه قبل انطلاق الموسم الجديد

كشف الدكتور مجدي الباز، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الإسماعيلي، آخر تطورات مصابي الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وقال الباز إن قائمة الإصابات تضم حاليا 3 لاعبين يخضعون لبرنامج علاجي منذ انطلاق فترة الإعداد.

وأوضح معاناة مروان حمدي وعبد الكريم مصطفى من التهاب في وتر أكيليس، على أن ينضم الثنائي للتدريبات بشكل طبيعي الأسبوع المقبل.

وأشار طبيب الفريق إلى معاناة محمد خطاري من شد خفيف في عضلة المنشأ الأمامية، موضحا حاجة اللاعب لثلاثة أيام للتأهيل والعودة للتدريبات الجماعية.

وأكد الباز أن هناك إصابات أخرى تحتاج إلى مزيد من الوقت، موضحا تنفيذ كل من خالد النبريصي، أحمد أيمن، حاتم سكر ومحمد حسن لبرنامج تأهيلي قوي.

الإسماعيلي يخاطب الأولمبية لعقد جمعية عمومية غير عادية

أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لحسم مصير المجلس في الفترة المقبلة.

وعقد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، مساء الأربعاء، اجتماعًا طارئًا لمناقشة الأحداث الجارية، حيث قرر مجلس إدارة النادي الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية لطرح أو تجديد الثقة في مجلس إدارة النادي.

وخاطب النادي الإسماعيلي اللجنة الأوليمبية المصرية بشأن للدعوة لجمعية عمومية غير العادية للانعقاد يوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025، وذلك بطرح أو تجديد الثقة في مجلس إدارة النادي، وتم سداد الرسوم المقررة قانونًا.

كما خاطب النادي الإسماعيلي مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية للدعوة لإقامة جمعية عمومية غير عادية.

وأصدر الإسماعيلي بيانا يؤكد أن قرار المجلس “يأتي احترامًا وتقديرًا للشارع الإسمعلاوي وأعضاء الجمعية العمومية وللشفافية المطلقة وترك الأمر في يد أعضاء الجمعية أصحاب المصلحة الحقيقية، وتأكيدا على عدم تمسكهم بمقاعدهم إلا للصالح العام واستكمال العديد من المشروعات الجاري العمل على تنفيذها وخاض بشأنها خطوات جادة واقتراب دخولها حيز التنفيذ على أرض الواقع”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.