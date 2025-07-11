نتيجة الثانوية العامة 2025، بدأ عدد كبير من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور في البحث عبر محركات البحث المختلفة عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس في محافظات مصر، رسميًّا من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خاصة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025

وبدأ عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور الصف الثالث الثانوي 2025، في البحث عن أحدث التفاصيل من وزارة التعليم حول اعتماد النتيجة وتفاصيل تصحيح المواد، بعد انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات.

ومن جانبه كشف شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، توضيحًا مهمًّا وعاجلًا بشأن نتيجة الثانوية العامة 2025 وموعد ظهورها.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025

وقال متحدث وزارة التربية والتعليم: “أرجو عدم الانسياق خلف أي منشورات تدعي تحديد موعد للنتيجة أو تتكلم عن مؤشرات نجاح، أي تفاصيل لن نبخل بإعلانها فورًا عشان نطمن ولادنا، تابعوا المصادر الرسمية فقط”.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025

وكشف مصدر بوزارة التربية والتعليم، أنه لم يتم بعد تحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025، وأنه سيتم تحديد الموعد بعد انتهاء الامتحانات وانتهاء عمليات تصحيح أوراق إجابات الطلاب والطالبات، مؤكدا أنه لم يتم تحديد موعد النتيجة، وذلك حتى تتمكن الكنترولات من المراجعة والتدقيق للنتيجة قبل إتاحتها.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025

وفيما يلي نستعرض خطوات استخراج نتيجة الثانوية العامة 2025 من موقع وزارة التربية والتعليم:

1. الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني: يمكنك الوصول إلى الموقع من خلال الرابط التالي: من هنـــا

2. الضغط على أيقونة بوابة الثانوية العامة

3. تحديد العام الدراسي الحالي: من خلال قائمة منسدلة، اختر عام "2025".

4. الضغط على أيقونة النتائج

5. إدخال رقم الجلوس

6. الضغط على أيقونة "الاستعلام عن النتيجة".

7. عرض النتيجة.

كما يمكن لطلاب الثانوية العامة 2025 الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2025 فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم عبر بوابة فيتو من هنـــا .

وكان قد وجه الوزير محمد عبد اللطيف بخالص الشكر والتقدير والتحية لكافة الأطراف والجهات المشاركة في العملية الامتحانية، مؤكدا أنهم بذلوا جهودا عظيمة بمنتهى الإخلاص والتفاني لخروج الامتحانات في أفضل صورة.

كما وجّه خالد عبد الحكم، الشكر والتقدير إلى مديرى ووكلاء المديريات التعليمية ومديري الإدارات التعليمية بجميع أنحاء الجمهورية، تقديرًا لجهودهم الكبيرة في إنجاح سير العملية الامتحانية، معربًا عن امتنانه البالغ لفرق العمل بدءًا من شؤون الطلاب ومرورًا بمديري التعليم الثانوي في المديريات التعليمية، ومراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية، ومستشاري تنمية المواد التعليمية، مثمنًا ما بذلوه من جهد استثنائي في أداء مهامهم الدقيقة بكل كفاءة والتزام، فضلًا عن التنسيق والمتابعة الفعالة خلال فترة الامتحانات.

وأشاد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، بالتعاون المثمر مع الوزارات والجهات الداعمة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الاتصالات، وكافة الجهات المعنية، وأعضاء غرفة العمليات المركزية والتي ساهمت جميعها بدور فاعل في توفير الأجواء الآمنة والمنظمة لسير الامتحانات على الوجه الأمثل.

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