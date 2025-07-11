عمومية كتاب مصر: ندعم قرارات القيادة السياسية للحفاظ على أمن واستقرار الوطن

عقدت الجمعية العمومية الطارئة للنقابة العامة لـاتحاد كتاب مصر، والتي شهدت إقبالا كبيرا من أعضاء الجمعية العمومية، الذين أجمعوا على دعم قيادة النقابة وهيئة مكتبها ومجلس إدارتها على ما قاموا به من جهد كبير، وما حققوه من انجازات عظيمة خلال الفترة الماضية، توجت بالتعديلات الأخيرة للائحة الداخية للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر.

وأشاد أعضاء الجمعية العمومية بعدد كبير من إنجازات النقابة التي تحققت مؤخرا، ومن بين الإنجازات التي تحققت مؤخرا توقيع بروتوكول للتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، وإعداد بروتوكولين مماثلين مع مكتبة الإسكندرية ونقابة الفنانين التشكيليين، كذلك الانفتاح على التعاون الدولي الذي شهد توقيع بروتوكول مع اتحاد كتاب رومانيا، وزيارات متبادلة بين رئيس النقابة وسفيرة رومانيا في القاهرة، حضرهما أعضاء هيئة المكتب في النقابة، لمناقشة دعم أواصر التعاون بين الجانبين، وكذلك استقبال عدد من القيادات العربية من بينهم رئيسي اليمن ولبنان السابقين ووزراء أردنيون ولبنانيون وعراقيون، فضلا عن كبار مبدعي العالم العربي، وعدد من مبدعي إسبانيا والدومنيكان وغيرهم.

وقد توقف الحضور كثيرا أمام المشروع الصحي الذي ترعاه النقابة والذي يتيح علاج عضو النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر بسقف علاجي يصل إلى ثمانين ألف جنيه سنويا، فضلا عن صرف أدوية العلاج للأمراض المزمنة، والأمراض الطارئة، وغيرها من الخدمات العلاجية والصحية المتميزة.

وتستعد النقابة العامة لـ اتحاد كتاب مصر لإقامة المؤتمر الموسع حول مستقبل الثقافة العربية، والذي يشارك فيه صفوة المفكرين والمبدعين والتنفيذيين المصريين، ويقدم أكثر من سبعين ورقة عمل تقيم الواقع الثقافي الحالي، وتقترح حلولا لعدد من مشكلات الثقافة في مصر، وترسم خريطة مستقبلية للثقافة العربية في دائرة تكون مصر مركزها.

كما أكد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الكتاب علي دعمهم الكامل للقيادة السياسية وشخص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في كل القرارات التي من شأنها الحفاظ علي أمن واستقرار الدولة المصرية.

" عمومية الكتاب" تطالب بتوسيع الإشراف القضائى علي انتخابات النقابة.

وقد أجمع الحضور على أن هذه الجمعية الطارئة تعد ميلادا جديدا للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، حيث شهدت العديد من التعديلات التي تعد مكاسب حقيقية للأعضاء، وتمثل دعما حقيقيا للمسار النقابي، وتحقق مصالح الأعضاء على الوجه الأمثل.

وقد شملت هذه التعديلات عددًا من النقاط التنظيمية والإجرائية التى تمثل نقلة نوعية فى مسار العمل النقابى، وكان من بينها: توسيع الإشراف القضائى على الانتخابات، حيث أتاحت الإشراف القضائى للهيئات القضائية كافة، بما فى ذلك النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، والقضاء العادى، ومجلس الدولة، بما يضمن انعقاد الانتخابات فى مواعيدها دون تأخير، ويُعزز من نزاهتها وشرعيتها.

وضمت هذه التعديلات بند تحديد مدة بقاء العضو فى مجلس الإدارة بحد أقصى ثمانى سنوات، وهو التعديل يأتى انسجامًا مع المبادئ الديمقراطية، ويمنح الفرصة لتجديد الدماء وضخ كوادر جديدة قادرة على مواكبة المتغيرات وخدمة الأعضاء بروح جديدة.

إلغاء السلطة الفردية لرئيس لجنة القيد في رفض وقبول العضويات

ومن أبرز التعديلات المقترحة تلك المتعلقة بتنظيم عمل لجنة القيد، حيث تم التأكيد على أن قبول العضويات الجديدة يخضع لمعايير صارمة، أهمها العرض الإلزامى على لجان القراءة المختصة. وتم إلغاء السلطة الفردية التي كانت ممنوحة لرئيس لجنة القيد فى قبول أو رفض العضويات، وهو ما يرسخ مبدأ العمل المؤسسى، ويمنع تسلل العضويات غير المستحقة التى قد تُربك العمل النقابى وتُضعف من تمثيله المهنى.

وقد تم في نهاية الجمعية العمومية الموافقة علي الائحة الشاملة وسوف يتم طبع اللائحة وتوزع علي جميع الأعضاء.

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