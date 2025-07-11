الجمعة 11 يوليو 2025
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سياسة

كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقًا للقانون

مكافأة نهاية الخدمة،
مكافأة نهاية الخدمة، فيتو

مكافأة نهاية الخدمة من الحقوق الأساسية التي يحصل عليها العاملون بالجهاز الإداري للدولة، إضافة إلى العاملين في القطاع الخاص، عند بلوغهم سن التقاعد أو الخروج على المعاش.

 

ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يتعين على الموظف الحصول على مكافأة تُحسب بناءً على الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه خلال فترة اشتراكه في التأمينات.

الضوابط القانونية لصرف مكافأة نهاية الخدمة

 

ينص القانون على أن المكافأة تُحسب بواقع أجر شهر كامل عن كل سنة من سنوات العمل التي تسبق تطبيق القانون الحالي. يتم تحديد قيمة الأجر المحتسب للمكافأة بناءً على الأجر الذي يتقاضاه الموظف، حيث يتفاوت هذا الأجر من شخص لآخر، بحسب راتب الموظف، والذي يمكن أن يتأثر بالحد الأدنى المحدد قانونيًا.

 

نظام المكافأة للموظفين الحاليين

الحد الأدنى للأجر الذي يُحتسب عليه مكافأة نهاية الخدمة هو 6000 جنيه، مع العلم أن هذا الرقم قد يختلف وفقًا للأجر الفعلي للموظف. هذا المبدأ يشمل العاملين في الجهاز الإداري للدولة، حيث يختلف حساب المكافأة وفقًا لعدد سنوات الخدمة والراتب الشهري.

وينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على احتساب المكافأة في حالات معينة، مثل بلوغ الموظف سن التقاعد أو في حالة وفاته، وفقًا للشروط الواردة في المادة 34 من قانون التأمينات رقم 79 لسنة 1975. أما في الحالات الأخرى، فيتم حساب المكافأة بناءً على سن الموظف عند بدء تطبيق القانون، مع مراعاة أجر حساب المكافأة.

تعرف على تعديلات سن التقاعد

يحدد قانون التأمينات الحالي سن التقاعد عند 60 عامًا، وهو العمر الذي يتم على أساسه صرف المعاش. ولكن، وفقًا للتعديلات المستقبلية، سيشهد سن التقاعد زيادات تدريجية بدءًا من عام 2032. ففي هذا العام، سيصبح سن التقاعد 61 عامًا، ليصل إلى 65 عامًا في عام 2040.

من جهة أخرى، يتضمن القانون زيادة معاشات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بما يعادل الفرق بين 450 جنيهًا و33% من قيمة المعاش. ويشمل هذا التعديل تحفيزًا لأصحاب المعاشات، لكن يشترط أن لا يقل المعاش بعد الزيادة عن 900 جنيه. 

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