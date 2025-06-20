قافلة طبية مجانية في نقابة العلميين بالدقهلية (صور)

نظمت نقابة العلميين بالدقهلية برئاسة نقيبها الدكتور أحمد عبية قافلة طبية مجانية بالتعاون مع مؤسسة الدكتور جمال شيحة ومستشفى الكبد المصري.

قافلة طبية مجانية بنقابة العلميين بالدقهلية

والقافلة شملت الكشف عن أمراض الكبد والسكر والباطنة بإشراف طاقم طبي وتقني متخصص وباستخدام أجهزة الأشعة المتنقلة وتم إجراء الفحص الطبي والمعملي مجانًا على أعضاء النقابة وعائلاتهم.

الكشف على 200 عضو من العلميين أعضاء النقابة وأسرهم

وصرح الدكتور فادي وجيه، أمين النقابة، أنه تم الكشف على 200 عضو من العلميين أعضاء النقابة وأسرهم، وذلك في التخصصات المتنوعة وعمل التحاليل الطبية اللازمة وأكد أن القافلة ضمن سلسلة الأنشطة الخدمية التي تقدمها النقابة لأعضائها ونتقدم بالشكر للنقابة العامة على دعمها لأي خدمة يمكن تقديمها للأعضاء، وعبر أعضاء النقابة عن شكرهم للقائمين على هذه القافلة.



وصرحت الدكتورة إيمان سماحة ( الهلال الأحمر ): وبمشاركة 10 متطوعين ومتطوعات من جمعية الهلال الأحمر المصري بالدقهلية في تأمين وتنظيم القافلة وأبدت سعادتها بالتعاون مع نقابة العلميين بالدقهلية.

قوافل طبية مجانية بالتعاون مع الجامعة والنقابات

وأكدت إيناس ستيت مديرة مؤسسة جمال شيحة أن المؤسسة تنظم العديد من الأنشطة منها قوافل طبية مجانية بالتعاون مع الجامعة والنقابات وأيضا ننظم دورات تدريبية في عدد من المجالات العلمية في مستشفى الكبد المصري.

الوصول لأكبر قطاع من أبناء الدقهلية

واختتمت تصريحاتها بأن المؤسسة تهدف للوصول لأكبر قطاع من أبناء الدقهلية والمؤسسة تلقى دعما كاملا من العالم المصري الكبير الدكتور جمال شيحة الملقب بحارس كبد المصريين.

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