انعقاد لقاء الجمعة للطفل بمسجد الملعب الكبير بجمصة في الدقهلية (صور)

أُقيم اليوم الجمعة لقاء الجمعة للطفل بمسجد الملعب الكبير بمدينة جمصة في محافظة الدقهلية، وذلك بمتابعة من فضيلة الدكتور محمد عوض حسانين، مدير مديرية أوقاف الدقهلية.

وجاء ذلك وسط حفاوة بالغة من الجميع، وتحت رعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف وبمتابعة من فضيلة الشيخ خالد خضر، رئيس القطاع الديني، وفي إطار حرص وزارة الأوقاف على الاهتمام بالطفل وأهمية بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا.

وأشاد الحضور بلقاء الطفل، حيث إنه يهدف في الأساس إلى بناء الوعي الرشيد لدى النشء وحسن تثقيفهم وتقوية الصلة الوثيقة بينهم وبين بيوت الله (عز وجل) إلى جانب كونه نشاطًا تثقيفيًّا ترفيهيًّا، يحبب الأطفال في بيوت الله (عز وجل) وينمي فيهم معانٍ عظيمة منها الإيمان والترابط والإخاء وغيرها من الأمور التى يجب أن يربى عليها الطفل وتُغرس فى قلبه.

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