اليويفا يحسم موقف ليون وكريستال بالاس من المشاركة الأوروبية

حسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، موقف ناديي أولمبيك ليون الفرنسي وكريستال بالاس الإنجليزي من المشاركة في البطولات الأوروبية خلال موسم 2025/2026، وذلك بعد جدل واسع بسبب قواعد ملكية الأندية المتعددة والمشكلات المالية.

وكان الفريقان ضمنا التأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي، لكن مشاركة كريستال بالاس أصبحت مهددة، نظرا لوجود ارتباطات ملكية سابقة بينه وبين نادي ليون، وهو ما يتعارض مع قواعد الاتحاد الأوروبي التي تمنع مشاركة ناديين تحت ملكية واحدة أو مشتركة في نفس المسابقة.

ووفقا لبيان أصدره الاتحاد الأوروبي، فقد تقرر مشاركة أولمبيك ليون في بطولة الدوري الأوروبي، بينما سيشارك كريستال بالاس في دوري المؤتمر الأوروبي بدلا من البطولة الأعلى تصنيفا.

وبذلك، سيتواجد نوتنجهام فورست الإنجليزي في الدوري الأوروبي بدلا من كريستال بالاس، نتيجة هذا الإجراء.

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