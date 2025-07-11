الجمعة 11 يوليو 2025
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محافظ الدقهلية: حملة للكشف عن تعاطى المواد المخدرة والمخالفات المرورية

حملات مرورية للكشف
حملات مرورية للكشف عن تعاطى المواد المخدرة بالدقهلية، فيتو

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، الحملات المشتركة بين إدارة مرور الدقهلية، ومباحث المرور، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وحدة الكشف عن المخدرات برئاسة مجلس الوزراء، والمعامل المشتركة بوزارة الصحة "قسم معمل المخدرات"، للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، والمخالفات المرورية بعدد من المراكز والنقط والكمائن.

حملة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة والمخالفات المرورية على 

وأكد محافظ الدقهلية، أن هذه الحملات تهدف إلى ضبط الحالة المرورية، والتأكد من سلامة السائقين وخلوهم من المواد المخدرة وصلاحيتهم للقيادة، حرصا على حياة وأرواح وسلامة المواطنين خلال تنقلهم من وإلى أماكن إقامتهم، كما تهدف إلى التفتيش على سلامة السيارات وصلاحيتها وسريان رخصها ورخص القيادة، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحليل مخدرات مفاجئ والتفتيش على المخالفات المرورية

 

وفي هذا السياق، قامت لجنة مكبرة، بشن حملات، شملت تحليل مخدرات مفاجئ والتفتيش على المخالفات المرورية، وذلك على كمين صهرجت الكبرى، وكمين بحر حادوس بالمنزلة، والنقطة الأمنية بتل ابن سلام المطرية/بورسعيد، وكمين بطريق دكرنس المنصورة

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 أسفرت عن ضبط كل من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة بعد عمل التحاليل اللازمة لهم، حفاظا على حياة وسلامة المواطنين أثناء قيادة السيارات، كذلك تم التفتيش من قبل إدارة المرور على سائقي السيارات بكل أنواعها وضبط المخالفين، والتأكد من تطبيق التعريفة المقررة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

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