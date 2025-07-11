الجمعة 11 يوليو 2025
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رياضة

لاعب وسط مودرن سبورت مطلوب بالدوري الليبي

أحمد يوسف، فيتو
أحمد يوسف، فيتو

تلقى أحمد يوسف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن سبورت عرضا من أحد الأندية الكبرى في الدوري الليبي، ومن المنتظر أن يقدم وكيل اللاعب العرض المقدم من النادي الليبي لإدارة نادي مودرن سبورت لحسم موقفه سواء بالاستمرار مع الفريق  أو الرحيل.

 وعلمت فيتو أن العرض المقدم  للاعب من أحد الأندية الليبية الكبيرة وبمقابل مادي ضخم للنادي وللاعب.

وكان أحمد يوسف انتقل من صفوف إنبي إلى مودرن سبورت في الانتقالات الشتوية الماضية ، وساهم مع لاعبي الفريق في تحسن أداء مودرن سبورت ببطولة الدوري العام، بعد تعثر الفريق طوال الموسم 

 

محمد أبو جبل ينضم إلى مودرن سبورت 

 

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس عن إتمام التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر وذلك ضمن خطة النادي لتدعيم الفريق بعناصر مميزة خلال الموسم الجديد.

ويعد الحارس الدولي محمد أبو جبل اولى صفقات فريق مودرن سبورت الصيفية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد من دوري نايل.

 

مجدي عبد العاطى مديرا فنيا لمودرن سبورت

 

وأعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس عن إتمام التعاقد مع مجدي عبد العاطي لتولي مسئولية تدريب الفريق الأول لكرة القدم وذلك ضمن خطة النادي في التطوير خلال المرحلة المقبلة

الجهاز الفني لفريق مودرن سبورت 

 

وجاء تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على النحو التالي:

مجدي عبد العاطي مديرًا فنيًا
محمد ثابت صاروخ مدربًا عامًا

 

عبدالله رجب مدربًا
عصام محمود مدربًا لحراس المرمى
محمد زيتون معدًا بدنيًا

 

 

 

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احمد يوسف مودرن سبورت الدوري الليبي

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