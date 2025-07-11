المعاينة الأولية لحريق الخمائل بالشيخ زايد: النيران نشبت في محل واحد (صور)

كشفت المعاينة الأولية لنشوب حريق في منطقة الخمائل بمدينة الشيخ زايد، أن النيران نشبت داخل محل في مول شهير.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بنشوب حريق في منطقة الخمائل بمدينة الشيخ زايد، انتقلت على الفور قوات الأمن إلى مسرح البلاغ وتبين تصاعد أعمدة أدخنة كثيفة نتيجة نشوب حريق في محل، تم الدفع بسيارات الإطفاء لإخماد الحريق ومحاصرة النيران قبل امتدادها.

حيث تصاعدت أدخنة كثيفة في سماء مدينة الشيخ زايد نتيجة نشوب حريق في أحد المحلات بمنطقة المايل، وتجري الآن قوات الحماية المدنية بالجيزة محاولاتها للسيطرة على الحريق.

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