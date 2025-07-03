الخميس 03 يوليو 2025
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حوادث

مصرع سيدة صدمتها سيارة نقل مسرعة في الشيخ زايد

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقيت سيدة مصرعها بعد ما صدمتها سيارة نقل أثناء عبورها الطريق بـ مدينة الشيخ زايد، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

حادث الشيخ زايد اليوم

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا من الأهالى يفيد بوجود حادث تصادم بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين أنه أثناء عبور سيدة فى العقد السادس من عمرها للطريق بمنطقة الشيخ زايد صدمتها سيارة نقل مسرعة،  ما أسفر عن مصرعها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


 

وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم التحفظ على السيارة وقائدها.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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