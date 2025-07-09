قرار عاجل من محافظ الجيزة بخصوص تقديمات شهادة الكشف الطبي لطلاب الصف الأول الابتدائي

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مديرية التربية والتعليم باتخاذ ما يلزم من إجراءات للتيسير على أولياء الأمور، وذلك في ضوء ما تم رصده من تزاحم داخل المدارس والمراكز الصحية التابعة لتوقيع الكشف الطبي على طلاب الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ للحصول على الشهادة اللازمة للتقديم.

توقيع الكشف الطبي على طلاب الصف الأول الابتدائي

وأكد المحافظ ضرورة إرجاء شرط تقديم شهادة الكشف الطبي خلال مرحلة التقديم، والسماح لأولياء الأمور تقديمه في وقت لاحق مع بداية العام الدراسي، بما لا يؤثر على استكمال إجراءات القبول، وذلك مراعاةً للبعد الإنساني وتخفيفًا للأعباء عن الأسر، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكثافة الإقبال خلال فترة التقديم.



وشدد "النجار" على أهمية التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم وفرع التأمين الصحي لتنظيم آلية توقيع الكشف الطبي وتوزيع الطلبة على المراكز الصحية المعتمدة بشكل يضمن منع التكدس وتوفير بيئة آمنة ومناسبة لأولياء الأمور والطلاب.



تسهيل إجراءات قبول الطلاب الصف الاول الابتدائي



كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لتسهيل الإجراءات ومتابعة تنفيذ التوجيهات ميدانيًا، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في التيسير على المواطنين وتحقيق مصالحهم دون الإخلال بالضوابط والمعايير المنظمة للعملية التعليمية.

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