الجمعة 11 يوليو 2025
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خارج الحدود

استشهاد وإصابة 6 أشخاص في هجوم للاحتلال على لبنان

غاراة إسرائيلية على
غاراة إسرائيلية على جنوب لبنان، فيتو

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، إن مواطنا استشهد وأصيب 5 آخرين في هجوم نفذته  مسيرة إسرائيلية، واستهدف سيارة في بلدة النميرية بقضاء النبطية جنوبي لبنا.

هجوم إسرائيلي على جنوب لبنان 

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته على جنوب لبنان، في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه مع حزب الله برعاية أمريكية فرنسية.

ويوم، الثلاثاء الماضي، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف عضو بارز في حركة حماس بمنطقة طرابلس شمالي لبنان.

وادعى جيش الاحتلال في بيان أنه هاجم مؤخرا عضوا بارزا في حركة حماس في منطقة طرابلس بلبنان، باستخدام طائرات تابعة لسلاح الجو.

حزب الله جزء لا يتجزأ من الدولة اللبنانية

في غضون ذلك، أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يوم الإثنين الماضي، أن جماعة حزب الله تعد جزءا لا يتجزأ من الدولة اللبنانية.

وقال رئيس الوزراء اللبناني: قدمنا مجموعة من الأفكار للمبعوث الأمريكي لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية.

وأضاف سلام: "لا بد من الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية والوقف الكامل للأعمال العدائية.. المبعوث الأمريكي قدم ورقة لتنفيذ آليات اتفاق وقف الأعمال العدائية".

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لبنان جيش الإحتلال الإسرائيلي حزب الله

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