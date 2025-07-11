الجمعة 11 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التحقيقات: لا توجد شبهة جنائية في مصرع شاب على طريق المريوطية

مصرع شاب علي طريق
مصرع شاب علي طريق المريوطية، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه على طريق المريوطية بمدينة البدرشين، بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث. 

 

مصرع شاب على طريق المريوطية

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد وقوع حادث مروري بطريق المريوطية في البدرشين، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة أن شاب يدعى أحمد.ه.أ أصيب نتيجة انقلاب تروسيكل يقوده، وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق، والتي استدعت أسرة المتوفي لسماع أقوالهم، وأكدوا أنهم لم يتهموا أحد بالتسبب في وفاته. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البدرشين أمن الجيزة مديرية أمن الجيزة طريق المريوطية نيابة الجيزة الجيزة

مواد متعلقة

مصرع شاب دهسته سيارة أثناء عبوره الطريق بالمريوطية

الأكثر قراءة

تفاصيل جلسة نجم الأهلي مع محمد يوسف للرحيل عن الفريق

الأهلي يخطر وسام أبو علي بغلق ملف رحيله عن الفريق في هذا الموعد

رسالة غامضة من حامد حمدان بعد رفض إدارة بتروجت انتقاله إلى الزمالك

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سر قرار وزير الرياضة بتأجيل انتخابات الأندية

لماذا سمي سيدنا جبريل عليه السلام بـ روح القدس؟

تعرف على موعد رفع الدعم عن الغاز الطبيعي للمنازل

وفاة الفنانة شروق عن عمر 73 عاما

خدمات

المزيد

ما هي بطاقة الإيداع للشركات في بنك مصر؟

موقف القانون من تشجيع الأطفال على التدخين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

تعرف على سعر الأرز في الأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

التوقفات الدولية للفيفا قبل نهاية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رئيس جامعة الأزهر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة من كنوز الدعاء النبوي لهذا السبب (فيديو)

لماذا سمي سيدنا جبريل عليه السلام بـ روح القدس؟

دعاء ساعة الإجابة في الجمعة الثالثة من المحرم

المزيد
الجريدة الرسمية