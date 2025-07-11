التحقيقات: لا توجد شبهة جنائية في مصرع شاب على طريق المريوطية

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه على طريق المريوطية بمدينة البدرشين، بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

مصرع شاب على طريق المريوطية

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد وقوع حادث مروري بطريق المريوطية في البدرشين، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة أن شاب يدعى أحمد.ه.أ أصيب نتيجة انقلاب تروسيكل يقوده، وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق، والتي استدعت أسرة المتوفي لسماع أقوالهم، وأكدوا أنهم لم يتهموا أحد بالتسبب في وفاته.

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