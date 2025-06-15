الأحد 15 يونيو 2025
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حوادث

تفاصيل مشاجرة على ميراث في بولاق الدكرور تسفر عن إصابة شخصين

تحقيقات
تحقيقات

تجري نيابة بولاق الدكرور تحقيقات موسعة في إصابة شخصين في مشاجرة نشبت بينهما بدائرة قسم بولاق الدكرور.

 

وأفادت التحقيقات أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات على الميراث، وتستمع النيابة لأقوال شهود العيان، كما كلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث.

 

إصابة شخصين في مشاجرة بسبب خلافات الميراث

 

البداية كانت بتلقي رئيس قطاع غرب الجيزة، العميد عمرو حجازي، إخطارا من مفتش مباحث بولاق الدكرور، العقيد محمد الصغير، يفيد بوقوع مشاجرة أسفرت عن إصابة طرفيها.


وانتقل رئيس مباحث بولاق الدكرور، المقدم أحمد عصام، برفقة قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص إصابة شخصين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، إثر نشوب مشاجرة بينهما على خلفية خلافات متعلقة بالميراث، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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