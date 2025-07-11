ماذا قال ثيو هيرنانديز عن انضمامه للهلال السعودي؟

أعرب الفرنسي ثيو هيرنانديز، نجم الهلال السعودي الجديد، عن سعادته بالانضمام إلى صفوف "الزعيم" ووصفه بأكبر ناد في المملكة.

وأعلن نادي الهلال السعودي أمس الخميس تعاقده مع ثيو هيرنانديز قادمًا من ميلان الإيطالي لمدة ثلاث سنوات حتى صيف 2028.

أول تعليق من ثيو هيرنانديز

وقال ثيو هيرنانديز في تغريدة نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا): "يسعدني جدًا أن أعلن انضمامي إلى أكبر نادٍ في المملكة العربية السعودية".

وأضاف: "أنضم إليكم بحماس وطموح والتزام للمساعدة في إبقاء هذا الفريق في القمة، شكرًا للجماهير على حفاوة الاستقبال، وللنادي على ثقتهم".

يُذكر أن الهلال السعودي يعتبر واحدًا من أكبر الأندية في المملكة، حيث حقق العديد من الإنجازات، أبرزها فوزه بلقب دوري أبطال آسيا أربع مرات.

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