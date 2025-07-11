ثلاثي مصري في طاقم تحكيم مباراة غانا ومالي بأمم أفريقيا للسيدات

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة غانا ومالي ضمن منافسات بطولة الامم الافريقية للسيدات والمقامة حاليًا بالمغرب.

ويضم طاقم التحكيم الجزائرية غادة محاث حكم ساحة يعاونها مواطنتها أسماء الوهاب مساعد أول والمصرية يارا عاطف مساعد ثاني، ومعها شاهندة المغربي حكم رابع بالإضافة إلى الجزائري لحلوا بنبراهم من الجزائر حكم VAR والمصرى حسام عزب حجاج حكم VAR.

تقام المباراة بملعب بركان البلدى بالمغرب في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

شاهندا المغربي تتألق إفريقيا

شاهندا المغربي ليست جديدة على الاتحاد الدولي الفيفا لتكون من أهم وأبرز المحكمات الدوليين المصريين وأفريقيا والوطن العربي التي تقدم أداء لافتا وطيبا في جميع بطولاتها.

شارك في المعسكر الإعدادي من جميع الاتحادات على مستوى العالم بمشاركة نخبة من المحاضرين الفنيين ومحاضري اللياقة البدنية ومقيمي الحكام، بالإضافة إلى الكوادر الطبية والفنية والإدارية في إدارة التحكيم.

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