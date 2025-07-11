جاريث بيل يستعد لشراء ناد إنجليزي

كشف النجم الويلزي المعتزل جاريث بيل عن أن المجموعة الاستثمارية التي يعمل معها قدمت عرضًا جديدًا للاستحواذ الكامل على نادي كارديف الويلزي والذي يلعب في منافسات الدوري الإنجليزي.

بيل يرغب في شراء نادي كاريف



ويعتقد بيل نجم منتخب ويلز وفريقي توتنهام هوتسبير الإنجليزي وريال مدريد الإسباني السابق، أنه الشخص المناسب لقيادة النادي المنتمي لدوري الدرجة الثانية الإنجليزي «ليج وان» للعودة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وفي حديثه لبرنامج «فرونت أوفيس سبورتس توداي»، قال بيل: لدينا عرض جديد تمامًا مطروح على الطاولة، وتم تقديمه أخيرًا.



وأضاف بيل: نعتقد أنه عرض رائع. نحن سعداء للغاية. نرى أنه عادل جدًا، إن لم يكن أكثر من عادل، ونأمل أن يأخذه الملاك الحاليون على محمل الجد.



وأوضح: نود أن يقبلوا العرض حتى نتمكن من السيطرة الكاملة على النادي، والمضي قدمًا فيما نطمح إليه، ونجعل كارديف النادي الذي نعرف إمكاناته.



ولدى سؤاله عن الدور الذي قد يلعبه بيل، قال المصدر: «إنه دور مهم للغاية. لن يكون لاعبًا ثانويًا. إنه رجل حقق نجاحًا باهرًا، ولا يحتاج إلى وضع اسمه على أي فريق لمجرد ذلك».

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