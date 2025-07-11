الجمعة 11 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جاريث بيل يستعد لشراء ناد إنجليزي

بيل
بيل

كشف النجم الويلزي المعتزل جاريث بيل عن أن المجموعة الاستثمارية التي يعمل معها قدمت عرضًا جديدًا للاستحواذ الكامل على نادي كارديف الويلزي والذي يلعب في منافسات الدوري الإنجليزي.

بيل يرغب في شراء نادي كاريف


ويعتقد بيل  نجم منتخب ويلز وفريقي توتنهام هوتسبير الإنجليزي وريال مدريد الإسباني  السابق، أنه الشخص المناسب لقيادة النادي المنتمي لدوري الدرجة الثانية الإنجليزي «ليج وان» للعودة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وفي حديثه لبرنامج «فرونت أوفيس سبورتس توداي»، قال بيل: لدينا عرض جديد تمامًا مطروح على الطاولة، وتم تقديمه أخيرًا.


وأضاف بيل: نعتقد أنه عرض رائع. نحن سعداء للغاية. نرى أنه عادل جدًا، إن لم يكن أكثر من عادل، ونأمل أن يأخذه الملاك الحاليون على محمل الجد.


وأوضح: نود أن يقبلوا العرض حتى نتمكن من السيطرة الكاملة على النادي، والمضي قدمًا فيما نطمح إليه، ونجعل كارديف النادي الذي نعرف إمكاناته.


ولدى سؤاله عن الدور الذي قد يلعبه بيل، قال المصدر: «إنه دور مهم للغاية. لن يكون لاعبًا ثانويًا. إنه رجل حقق نجاحًا باهرًا، ولا يحتاج إلى وضع اسمه على أي فريق لمجرد ذلك».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإنجليزي الممتاز توتنهام هوتسبير الانجليزي توتنهام هوتسبير توتنهام بيل ريال مدريد الاسباني

مواد متعلقة

هندرسون يرحل عن أياكس ويحدد وجهته القادمة

سائق شاحنة يكشف مفاجأة بشأن حادث مصرع جوتا

المغرب يتصدر، تصنيف أفضل 10 منتخبات في أفريقيا

الأرجنتين تحافظ على صدارة التصنيف العالمي للفيفا

الأكثر قراءة

وفاة الفنانة شروق عن عمر 73 عاما

6 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة للحكومة لوقف نزيف الأسفلت والحفاظ على أرواح المواطنين

تعرف على الموعد الرسمي لانعقاد لجنة تسعير البنزين

الأهلي يترقب قرار تأجيل انتخاباته، تعرف على التفاصيل

بعد 18 يوما من البحث، أداء صلاة الغائب على غريق رأس البر (صور)

الموعد الجديد لانتخابات الأندية الرياضية قبل إعلانه رسميًّا

التحريات: ماس كهربائي وراء اشتعال سيارة تابعة لمجلس الوزراء في الجيزة

ليفربول يكرم جوتا في أول ظهور لفريق الكرة

خدمات

المزيد

ما هي بطاقة الإيداع للشركات في بنك مصر؟

موقف القانون من تشجيع الأطفال على التدخين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

تعرف على سعر الأرز في الأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

التوقفات الدولية للفيفا قبل نهاية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الدعاء يوم الخميس هل هو مستجاب

من قصص القرآن الكريم.. الله يأمر سيدنا إبراهيم بذبح ابنه، "وفديناه بذبح عظيم"

120 سنة على وفاة الإمام محمد عبده، رمز الإصلاح والتجديد في الفقه الإسلامي

المزيد
الجريدة الرسمية