هندرسون يرحل عن أياكس ويحدد وجهته القادمة

أعلن نادي أياكس الهولندي، رحيل لاعبه جوردن هندرسون بشكل رسمي عن الفريق بعد فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين.

هندرسون يرحل عن أياكس ويقترب من سندرلاند



وقرر جوردن هندرسون، لاعب وسط أياكس أمستردام، الاكتفاء بما قدمه مع النادي الهولندي وعدم تمديد عقده مع الفريق، ليصبح لاعبًا حرًا بداية من الصيف الجاري.

ويتضمن عقد هندرسون مع أياكس بندًا يسمح له بالرحيل مجانًا هذا الصيف إذا رغب في ذلك.

هندرسون يدرس عدة عروض من إنجلترا ومن مختلف أنحاء أوروبا، بعد رحيله عن أياكس ولكن ستكون الوجهة القادمة لنادي سندرلاند العائد للدوري الإنجليزي الممتاز والذي بدأ معه مسيرته.



ويرغب لاعب الوسط الإنجليزي في الحصول على دقائق لعب منتظمة، من أجل المشاركة في كأس العالم الصيف المقبل مع منتخب بلاده.

ورحل هندرسون عن ليفربول في صيف 2023، وانضم إلى الاتفاق السعودي، لكنه اتخذ قرارًا مفاجئًا بالرحيل بعد 6 أشهر فقط من انضمامه للفريق.

وقرر هندرسون فسخ عقده بالتراضي مع الاتفاق، من أجل الانتقال لصفوف أياكس، لعدم انسجامه مع أجواء الدوري السعودي.

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