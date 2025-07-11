تعرف على موعد رفع الدعم عن الغاز الطبيعي للمنازل

تسعى الحكومة لإعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة وتقليل الأعباء على موازنة الدولة، وبدأت وزارة البترول والثروة المعدنية تطبيق قرار رفع الدعم الجزئي عن الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة متكاملة تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة، وخفض فاتورة استيراد البوتاجاز التي تكلف الدولة مليارات الدولارات سنويًا.

وأشار مصدر إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها لسرعة توصيل الغاز لكافة المناطق، مع التأكيد على أن رفع الدعم الكامل عن الغاز الطبيعي سيتم وفقًا للجدول الزمني المحدد سابقًا، على أن يُستكمل قبل نهاية العام الجاري.

وأكد كريم بدوي وزير البترول أن توصيل الغاز الطبيعي للمنازل يسهم بشكل كبير في تقليل استيراد أسطوانات البوتاجاز التي تعتمد مصر على استيرادها، وهو ما يُعد عبئًا على الميزانية العامة.

ولفت إلى أن الغاز الطبيعي يعد خيارًا أكثر أمانًا وفعالية حرارية، حيث يعادل المتر المكعب منه 36551 وحدة حرارية، في حين تحتاج أسطوانة البوتاجاز إلى حوالي 15 مترًا مكعبًا من الغاز الطبيعي لتوليد نفس الطاقة.

وجاء آخر قرار لتعديل أسعار الغاز الطبيعي المنزلي لجميع الشرائح الاستهلاكية على النحو التالي:

الشريحة الأولى (من 0 إلى 30 مترًا مكعبًا): 4 جنيهات للمتر المكعب (بدلًا من 3 جنيهات).

الشريحة الثانية (من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا): 5 جنيهات للمتر المكعب (بدلًا من 4 جنيهات).

الشريحة الثالثة (أكثر من 60 مترًا مكعبًا): 6 جنيهات للمتر المكعب (بدلًا من 5 جنيهات).

وأكد مصدر مسؤول بوزارة البترول أن هذه الزيادة تأتي ضمن خطة الدولة لإعادة هيكلة دعم الطاقة، بما يضمن استمرارية الخدمة وجودتها مع الإبقاء على دعم جزئي للفئات الأكثر احتياجًا.

تسهيلات في تكلفة توصيل الغاز

وفي سياق متصل، أعادت وزارة البترول العمل بنظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، بعد أن تم إلغاؤه مؤقتًا في يونيو الماضي.

وبموجب النظام الجديد:

تبلغ التكلفة الكلية للعميل بعد دعم الدولة 5200 جنيه.

يتم تقسيط المبلغ على 7 سنوات بواقع 62 جنيهًا شهريًا تُضاف إلى فاتورة الغاز دون مقدم أو فوائد.

كما أكدت الوزارة أن جميع التعاقدات التي تمت بعد إلغاء نظام التقسيط سيتم إدراجها تلقائيًا في النظام الجديد لضمان استفادة جميع المواطنين من هذه التيسيرات.

خطوات التوصيل وتسهيلات الدفع

تشمل خطوات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل الآتي:

تقديم الأوراق اللازمة وفحص الطلب من قبل شركة الغاز.

دفع التأمينات المطلوبة وقيمة مقايسة التركيبات.

تنفيذ التركيبات الداخلية بواسطة عمال الشركة.

ومن جانبها، أعلنت شركة "تاون جاس" عن إجراءات جديدة لتسهيل التعاقد مع المواطنين، تضمنت التعاقد مع عدد من البنوك لتحصيل المستحقات، مما يوفر خيارات دفع مرنة لتسهيل السداد وتفادي أي تأخير.

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