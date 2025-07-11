البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن مشروعات دير القديس مكاريوس السكندري

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الأنبا باخوميوس أسقف ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن قداسة البابا تواضروس ناقش مع الأنبا باخوميوس تدبير أمور دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي ومشروعاته.

البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن إكليريكية الإسكندرية

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالإسكندرية القمص أندراوس متى وكيل الكلية الإكليريكية بالإسكندرية.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن قداسة البابا تواضروس الثاني ناقش مع القمص أندراوس متى عددا من الملفات الخاصة بالكلية الأكليريكية.

يذكر أن القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، حضر اللقاء الذي جمع قداسة البابا تواضروس الثاني ووكيل الكلية الإكليريكية بالإسكندرية.

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