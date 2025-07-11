تعرف على الموعد الرسمي لانعقاد لجنة تسعير البنزين

يترقب ملايين المواطنين موعد انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، وسط تزايد الأنباء المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قرب صدور قرار جديد برفع أسعار البنزين بمختلف أنواعه، وذلك تزامنًا مع اقتراب انتهاء الجدول الزمني الحكومي لرفع الدعم عن المحروقات، المقرر له نهاية العام الحالي.

وكشف مصدر مسئول بـوزارة البترول لـ “فيتو” أن لجنة التسعير التلقائي من المحتمل أن تنعقد خلال الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل، تنفيذًا لقرار اللجنة الأخير الصادر في 11 أبريل الماضي، والذي أوصى بانعقاد اللجنة كل 6 أشهر بدلًا من 3.

اتجاه لرفع أسعار المحروقات

وأكد المصدر أن أسعار الوقود "مرشحة للزيادة" خلال الاجتماع المرتقب، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار خطة الحكومة لرفع الدعم تدريجيًا عن المواد البترولية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الدولة منذ سنوات.

وفي سياق متصل، صرح مصدر مطلع بـالهيئة العامة للبترول، بأن اللجنة تدرس رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه، بينما من المتوقع تثبيت أسعار السولار والغاز الطبيعي للمنازل، أو تطبيق زيادة طفيفة فقط، مراعاة لتأثيرهما المباشر على الحياة اليومية للمواطنين.

وأوضح المصدر أن الحكومة تراعي البعد الاجتماعي في قراراتها، مشيرًا إلى أن رفع الدعم عن السولار بشكل كامل قد يُؤجل إلى نهاية العام القادم، لما له من تأثير مباشر على تكلفة نقل البضائع وأسعار المواد الغذائية، وبالتالي معدلات التضخم.

وأضاف أن اللجنة تستند في قراراتها إلى سعر خام برنت العالمي وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، ما يعزز من احتمالية زيادة الأسعار في القرار القادم، في ظل التذبذب المستمر في الأسواق العالمية وارتفاع التكاليف التشغيلية.

التسعير الأخير للمحروقات

وكانت اللجنة قد أعلنت آخر تسعير رسمي للمواد البترولية في 11 أبريل 2025، وجاءت الأسعار كالتالي:

بنزين 95: 19 جنيه/لتر

بنزين 92: 17.25 جنيه/لتر

بنزين 80: 15.75 جنيه/لتر

السولار والكيروسين: 15.5 جنيه/لتر

طن المازوت (لباقي الصناعات): 10,500 جنيه/طن

أسطوانة البوتاجاز المنزلية 12.5 كجم: 200 جنيه

أسطوانة البوتاجاز التجارية: 400 جنيه

طن الغاز الصب: 16,000 جنيه

الغاز المورد لقمائن الطوب: 210 جنيهات/مليون وحدة حرارية

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