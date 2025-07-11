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أخبار مصر

"أتون ريسورسز” تعلن عن نتائج متقدمة ضمن برنامج الحفر الماسي في منطقة امتياز أبو مروات

البترول، فيتو
البترول، فيتو

أعلنت شركة “أتون ريسورسز” عن نتائج جديدة وذات دلالة علمية واعدة ضمن برنامج الحفر الماسي، الذي يُعد من أبرز مراحل التقييم الفني للمشروع، في إطار أنشطة الاستكشاف الجيولوجي المستمرة في منطقة امتياز أبو مروات الواقعة بالصحراء الشرقية.

بدأ تنفيذ برنامج الحفر الماسي في يونيو 2024، وقد اكتمل بنجاح بحفر 113 حفرة، بإجمالي أطوال بلغت 9,642.7 مترًا. 

وقد ركز البرنامج على اختبار نطاقات التمعدن السطحي التي لم تخضع للحفر سابقًا، مع تنفيذ غالبية الثقوب باتجاهات أفقية أو مائلة بزوايا ضحلة، وذلك لتعظيم كفاءة اختراق الطبقات الحاملة للتمعدن.

وجود تقاطعات معدنية عالية القيمة 

وجاءت نتائج الحفر الأخيرة لتؤكد وجود تقاطعات معدنية عالية القيمة، تضمنت 33.86 جرامًا/طن من الذهب و419 جرامًا/طن من الفضة، بالإضافة إلى تقاطع آخر سجل 44.59 جرامًا/طن من الذهب و103 جرامات/أطنان من الفضة، مما يشير إلى تركيزات غنية وامتدادات معدنية واعدة في عمق التكوينات الصخرية.

تُعدّ هذه النتائج استمرارًا للبيانات الواعدة التي أعلنت عنها الشركة سابقًا، وتعكس الإمكانات الجيولوجية الغنية للمنطقة. 

كما تعزز من توجه الشركة نحو تطوير مشروع تعدين عالي القيمة، بما يدعم استراتيجية النمو المستدام في قطاع التعدين المصري، ويُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الدولية إلى الصحراء الشرقية، إحدى أبرز المناطق المعدنية الواعدة بالدرع العربي النوبي.

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الصحراء الشرقية قطاع التعدين المعدن قطاع التعدين المصري الحفر الماسي

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