الإسكان: تحسين خدمات الصرف الصحي بـ 31 منطقة ريفية بمحافظة المنوفية

صرح الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات، بأنه تم تنفيذ مشروعات صرف صحي بمحافظة المنوفية في إطار برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية شملت مد وتوسعة وتحسين خدمات الصرف الصحي بـ31 منطقة ريفية (16 قرية + 15 تابعا) لخدمة ما يقارب من 200 ألف نسمة.

وذلك من خلال تنفيذ 3 محطات معالجة مياه صرف صحي بطاقة إجمالية 21 ألف م3/ يوم بنسبة إنجاز 98%، وكذلك حوالي 173 كم شبكات انحدار بنسبة إنجاز 100%، و32 كم خطوط طرد بنسبة إنجاز 100%، و17 محطة رفع بنسبة إنجاز 99%، مشيرًا إلى أن التنسيق اليومي بين الشركة والوزارة والمحافظة هو أهم مقومات نجاح تنفيذ تلك المشروعات رغم التحديات المحلية والعالمية.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية للواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، امس لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية (SRSSP) بمرحلته الثانية، والذي يتم إدارته من خلال وحدة إدارة المشروعات (PMU) بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وافتتاح عدد من مشروعات البرنامج بالمحافظة.

رافقهما رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، وممثلو وحدة إدارة المشروعات (PMU) بوزارة الإسكان، وممثلو جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، واستشاري إدارة البرنامج واستشاري دعم التنفيذ والشركات المنفذة، وذلك في إطار متابعة المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان.

وفي بداية الزيارة رحب اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية بالدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان ومرافقوه وأشاد بجهود وزارة الإسكان في إنهاء مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة.

من جانبه، أشاد الدكتور سيد إسماعيل، بالدعم المقدم من المحافظة للانتهاء من تنفيذ الأعمال ببرنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة في المناطق الريفية، مشيرًا إلى أن النجاح المحقق في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالبرنامج هو نتاج تنسيق كامل بين جميع الأطراف المعنية بتنفيذ المشروع من وحدة إدارة المشروعات (PMU) بالوزارة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، واستشاري إدارة البرنامج واستشاري دعم التنفيذ والشركات المنفذة والذي ساهم في الانتهاء من تنفيذ المشروعات المستهدفة بالمحافظة فى مواعيدها طبقًا للجداول الزمنية الخاصة بها.

وأكد نائب وزير الإسكان، أن الحفاظ على استدامة تقديم الخدمات يستلزم وضع الخطط والإستراتيجيات للتشغيل السليم لتلك المرافق التي تولت الدولة تنفيذها، مشيدًا بدور جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك في متابعة ومراقبة أداء التشغيل لكافة محطات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية وكذلك على مستوى الجمهورية بنطاق أشمل، وموجهًا بضرورة متابعة تشغيل تلك المحطات بشكل دوري لضمان استدامة تقديم الخدمات والحفاظ على أداء التشغيل لها.

واستهل محافظ المنوفية ونائب وزير الإسكان، جولتهما التفقدية لمحافظة المنوفية بزيارة قرية منشاة محمد وافتتحا مشروع الصرف الصحي بالقرية والذي يخدم حوالي 39 ألف نسمة بالمناطق الريفية (كفر صناديد – منشأة محمد – كفر العلوي البحري) باستثمارات تقدر بـ186 مليون جنيه..

حيث تم تنفيذ شبكات انحدار بحوالي طول 22435 م.ط بأقطار تصل إلى 630مم وخطوط طرد بقطر 400مم بحوالي طول 4236 م.ط ومحطة رفع منشأة محمد والتي تتكون من بيارة ذات قطر 6 م وعدد 4 طلمبات بتصرف 50 ل/ث للطلمبة الواحدة وبخط طرد قطر 400 مم بتوسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بتلا.

وانتقل محافظ المنوفية ونائب وزير الإسكان، إلى قرية كفر العلوي وافتتحا مشروع الصرف الصحي بالقرية والذي يخدم حوالي 6 آلاف نسمة باستثمارات تقدر بحوالي 67 مليون جنيه، حيث تم تنفيذ شبكات انحدار بحوالي طول 8492 م.ط بأقطار تصل إلى 400 مم وخطوط طرد بحوالي طول 1827 م.ط بقطر 250 مم ومحطة رفع بنسبة إنجاز 100% للأعمال المدنية والكهروميكانيكية وتتكون البيارة من قطر 3 م وعدد 3 طلمبات بتصرف 30 ل/ث للطلمبة الواحدة ويتم ربط تصرفاتها على محطة معالجة مياه الصرف الصحي بصفط جدام.

وواصل المحافظ ونائب الوزير، الجولة التفقدية بزيارة قرية كفر الشرفا الغربي وافتتحا مشروع الصرف الصحي بالقرية والذي يخدم حوالي 4 آلاف نسمة باستثمارات تقدر بحوالي 73 مليون جنيه حيث تم تنفيذ شبكات انحدار بحوالي 7629 مترا بأقطار تصل إلى 315مم وخطوط طرد بحوالي طول 2138 مترا بقطر 200مم ومحطة رفع بنسبة إنجاز 100% للأعمال المدنية والكهروميكانيكية والتي يتم ربط تصرفها على قرية صفط جدام والتي منها إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي بصفط جدام.

واستكمل المحافظ ونائب وزير الإسكان زيارتهما بتفقد محطة معالجة مياه الصرف الصحي بصفط جدام بطاقة تصميمية 6 آلاف م3/يوم بنظام معالجة (ASBR) التي تخدم حوالي 44 ألف نسمة في 6 مناطق ريفية (كفر العلوي – صفط جدام – جدام – شبرابتوش – ميت الكرام – كفر الشرفا الغربي) بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي 146 مليون جنيه مصري.

جدير بالذكر أن المحطة حاليًا في مرحلة تجارب التشغيل واستقبال مياه الصرف الصحي.

وأنهى المحافظ ونائب الوزير، الجولة بتفقد توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي تلا بطاقة 6 آلاف م3/يوم بنظام معالجة (ASBR)، والتي تخدم 4 مناطق ريفية (منشأة محمد - كفر قرشوم – كوم الشيخ عبيد – عزبة أحمد رشيد) بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي 127 مليون جنيه مصري.. جدير بالذكر أن المحطة حاليًا في مرحلة تجارب التشغيل واستقبال مياه الصرف الصحي.



وأشاد نائب وزير الإسكان بجودة تنفيذ الأعمال بالبرنامج وأكد أهمية الحفاظ على الاستثمارات والأصول وضرورة الحفاظ على جودة الأعمال والتشغيل والصيانة القياسية.

جدير بالذكر أن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية يُعد نموذجًا يحتذى به في كل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، حيث يهدف إلى توفير خدمات الصرف الصحي للقرى والتوابع في محافظات الغربية والمنوفية ودمياط والدقهلية والشرقية والبحيرة، ويتم إدارته من خلال وحدة إدارة المشروعات (PMU) بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

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