الخميس 10 يوليو 2025
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أخبار مصر

وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بالساحل الشمالي

وزيرة التضامن ومحافظ
وزيرة التضامن ومحافظ مرسي مطروح، فيتو
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افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،و اللواء خالد شعيب محافظ مطروح منذ قليل فعاليات معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية"، والذي يقام تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي" بمنطقة مارينا ٥ بالساحل الشمالي، والذى يستمر حتي 10 سبتمبر المقبل، وذلك بالشراكة مع بنك الإسكندرية وبنك ناصر الاجتماعي.

ويشهد المعرض هذا العام مشاركة ما يزيد على 125 عارضا وعارضة، بمنتجات متنوعة من السجاد والكليم والاكسسوار والزجاج والخوص والمفروشات والكروشيه والمكرميه والملابس والخزف والاكسسوارالمنزلى من الأخشاب والنحاس والفضة والألباستر والمنتجات الحرفية واليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة، وغيرها من المنتجات التى تتلاءم مع موسم الصيف واحتياجات المصيفين والمنتجات الشبابية بمشاركة عدد من المحافظات منها محافظات أسوان والإسكندرية والقاهرة وسوهاج والفيوم وشمال وجنوب سيناء وقنا، وعدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية ممثلة فى جمعية الهلال الأحمر المصري، بالإضافة إلى ممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة.

وشهد الافتتاح حضور أسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولى والعلاقات والاتفاقات الدولية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، رامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للمراسم العامة والمعارض، والأستاذ مريم الجمال عضو اللجنة التنفيذية ببنك الإسكندرية  فريدة القطان رئيس المسؤولية الاجتماعية وخلق قيم مشتركة بالبنك، ولفيف من الشخصيات العامة.

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