فرق طوارئ الهلال الأحمر المصري تتوجه إلى سنترال رمسيس بعد تجدد اشتعال النيران

توجهت فرق الاستجابة أثناء الطوارئ التابعة للهلال الأحمر المصري، إلى موقع حريق سنترال رمسيس، الذي نشب مجددًا، مساء الخميس، في المبنى الخلفي للسنترال لتقديم خدمات الإسعافات الأولية، ومساندة سلطات الدولة بكافة التدخلات اللازمة.



الهلال الأحمر، فيتو

وكانت تجددت النيران، مساء الخميس، أعلى مبنى سنترال رمسيس بوسط القاهرة، بعد ساعات من السيطرة على الحريق الهائل الذي اندلع في الطابق السابع من المبنى مساء الإثنين، وأسفر عن مصرع 4 موظفين وإصابة ما لا يقل عن 33 شخصًا بينهم عناصر من قوات الحماية المدنية.

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