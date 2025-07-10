الخميس 10 يوليو 2025
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أخبار مصر

المجلس الأعلى للجامعات يعقد اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع كفاءة الطاقة

المجلس الأعلى للجامعات،
المجلس الأعلى للجامعات، فيتو

حضر الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام للمجلس الأعلى للجامعات،اجتماع اللجنة التوجيهية (Steering Committee) لمشروع كفاءة الطاقة بالجامعات المصرية بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

 

وذلك بحضور الدكتور طارق سعد عبد السلام، مدير المشروع، والدكتور خالد الفرا من شركة جوبا تك الإستشارية، وممثلو وزارتي الكهرباء والطاقة والتعاون الدولي وممثل عن البنك المركزي والدكتور سالم الخضري، خبير الطاقة والدكتور ياسر منصور، خبير الطاقة، ومن ادارة المشروع  مهريفان مروان منسق المشروع وعلى هاني، مدير التعاقدات.

حيث أعرب الدكتور مصطفى رفعت، عن بالغ سعادته وتقديره للتقدم الملموس الذي يحرزه مشروع كفاءة الطاقة بالجامعات المصرية واهمية هذا المشروع الذى يمثل ركيزة أساسية في بناء مستقبل مستدام للجامعات المصرية.

ثم تناول الاجتماع ما تم إنجازه فى المشروع  خلال الفترة من ديسمبر 2024 حتى يونيو 2025، حيث أُحيط أعضاء اللجنة علمًا بالتقدم المحرز والذين أشادوا بسرعة تقدم خطوات المشروع.

بعد ذلك، قدم الدكتور طارق سعد مدير المشروع، عرضًا حول الوفرة المالية المتحققة في ميزانية الأعمال الخاصة بالمشروع نتيجة انخفاض الأسعار السوقية للألواح الشمسية (PVS)، مع استعراض بعض المقترحات الممكنة للاستفادة من هذا الوفرة مع بنك التنمية وإعادة الإعمار الألماني، والشركة الاستشارية (جوبا تك).

 

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