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رياضة

نجم أرسنال على رادار الدوري التركي

تروسارد،فيتو
تروسارد،فيتو

اقترب عقد النجم البلجيكي ليونادرو تروسارد مع نادي "أرسنال" من الانتهاء، حيث دخل البلجيكي عامه الأخير بعقده مع "الجانرز".

وكشفت تقارير أن نادي آرسنال منفتح على رحيل تروسارد، بعد أن توصل إلى اتفاق مبدئي مع فنربخشة التركي.

وأكدت التقارير أن الأزمة تكمن في مطالبة أرسنال بمبلغ 20 مليون جنيه إسترليني مقابل الصفقة.

على الرغم من رغبة المدرب الإسباني "ميكيل أرتيتا" من الاحتفاظ بالبلجيكي داخل صفوف الفريق، إلا أن المفاوضات من أجل تجديد عقد اللاعب تبدو معقدة للغاية، ذلك نظرًا لرفض إدارة أرسنال لتلبية متطلبات "تروسارد" المالية المرتفعة، مما يجعل رحيله عن صفوف النادي مطروحًا.

ويحظى اللاعب باهتمام العديد من الأندية من داخل وخارج إنجلترا، لكن يعد نادي "فنربخشة" التركي هو أكبر المهتمين بالحصول على خدمات اللاعب خلال سوق الانتقالات الصيفية، وذلك بناء على طلب المدرب البرتغالي "جوزيه مورينيو".

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