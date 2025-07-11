أمسية قصصية للمبدعين العرب على هامش معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب

نظمت مكتبة الإسكندرية أمسية قصصية لعدد من الكتّاب والمبدعين العرب، وذلك على هامش الفعاليات الثقافية لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في نسخته العشرين.



أدارت اللقاء منى فاروق ونهى عاصم، فيما شاركت الدكتورة وافية حملاوي من الجزائر كضيف للأمسية حيث قدمت رؤية نقدية للقصص المشاركة في الأمسية.



وقرأ المشاركون في هذه الأمسية مجموعة من أعمالهم القصصية عن بُعد عبر الإنترنت حيث شارك كل من ابتسام البقمي من السعودية وإسراء أسامة من السودان وحسن برطال من المغرب وريم عثمان من السودان.

كما شارك شعيب الأحمدي من اليمن وصلاح الدين عثمان من اليمن وعائشة ابرهيم من ليبيا وعبد الرؤوف توتي من الهند وعبير يحيى من سوريا وفاطمة النهام من البحرين وفاطمة فوجة من سوريا وكوثر مروان من سوريا.

ومن الجزائر شاركت ليندا كامل، فيما شارك محمد علي مدخلي من السعودية وهوشنك اوسي من سوريا.

وحرصت مكتبة الإسكندرية من خلال برنامجها الثقافي على إتاحة الفرصة للمبدعين الشباب من مصر والمنطقة العربية لتقديم أعمالهم خلال فعاليات معرض الكتاب حيث جرى تخصيص عدد من الأمسيات الشعرية والقصصية لأدباء الإسكندرية فيما تم تخصيص أمسية قصصية لأدباء محافظة البحيرة.

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة العشرين لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب تتواصل خلال الفترة من 7 إلى 21 يوليو الجارى، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحادى الناشرين المصريين والعرب، في مقر المكتبة على كورنيش الإسكندرية وبالتوازى في القاهرة في "بيت السنارى" بحى السيدة زينب، و"قصر خديجة" بحلوان.



وتقدم 79 دار نشر مصرية وعربية أحدث إصداراتها بخصومات متميزة لرواد المعرض، وعلى هامش المعرض يتم تقديم 215 فعالية ثقافية، ما بين ندوات وأمسيات شعرية وورش متخصصة، بمشاركة قرابة 800 مفكر ومثقف وباحث ومتخصص في شتى مناحى الإبداع والعلوم الإنسانية والتطبيقية.

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