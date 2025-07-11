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رياضة

ارتفاع فرص ضم وسام أبوعلي للنصر السعودي بعد التعاقد مع جيسوس

وسام أبوعلي،فيتو
وسام أبوعلي،فيتو

كشف تقرير سعودي أن تعاقد النصر السعودي مع جورجي جيسوس مديرا فنيا للفريق، زاد رغبة النادي السعودي في ضم وسام أبوعلي نجم الأهلي.

وكشفت تقارير سعودية أن إدارة النصر ترغب في تقديم فيديو لجورجي عن وسام أبوعلي.

وأكدت التقارير أن جيسوس بمجرد رؤية مهارات وسرعة وسام ابوعلي سيتم تقديم عرضا رسميا للاعب خاصة وأن المدرب البرتغالى يأمل في التعاقد مع لاعب بإمكانيات وسام.

جيسوس في المملكة الإثنين المقبل لتدريب النصر 

وذكرت صحيفة (أبولا) البرتغالية عبر تقرير لها، أن جيسوس سيصل إلى الرياض يوم الإثنين المقبل لتدريب النصر السعودي بعدما وقع على عقد لمدة موسم واحد مع النادي.

وكان فريق النصر قد أنهى الموسم الماضي من دوري روشن في المركز الثالث برصيد 70 نقطة بفارق 5 نقاط عن الهلال الذي أنهى الموسم وصيفًا للاتحاد الذي توّج باللقب برصيد 83 نقطة.

المدرب صاحب الـ70 عامًا كان قد تولى تدريب الهلال خلال موسم 19/18 وخلال موسمي 2023/ 24 و2024/ 25، إذ رحلّ مؤخرًا عقب وداع دوري أبطال آسيا للنخبة من دور نصف النهائي.

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النصر السعودي جورجى جيسوس فريق النصر وسام أبوعلي الأهلي

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