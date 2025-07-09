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رياضة

موعد توقيع البرتغالي جورجي خيسوس على عقود تدريب النصر السعودي

النصر
النصر

يصل المدرب البرتغالي جورجي جيسوس إلى الرياض، 15 أو 16 يوليو الجاري، من أجل توقيع عقده الرسمي مع نادي النصر، تمهيدًا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، وفقا لصحيفة الرياضية.

خيسوس مدربا للنصر السعودي


وأكد الصحيفة أن إدارة النادي اتفقت رسميًا مع جيسوس على خوض الفريق 5 مباريات تجريبية خلال معسكره الخارجي، ثلاث منها في النمسا، ضمن المرحلة الأولى من الإعداد، واثنتان في البرتغال ضمن المرحلة الثانية، بما في ذلك مباراة ضد ليون الفرنسي، وستكون المباراة الأولى ضد فريق نمساوي هاوٍ.

وكان نادي النصر أعلن في 30 يونيو الماضي عن معسكر إعدادي لمدة 30 يومًا في ثلاث دول، يبدأ بالتجمع في الرياض يوم 17 يوليو، ثم الانتقال إلى النمسا يوم 20 يوليو، والبقاء هناك حتى 4 أغسطس، ثم التوجه إلى البرتغال، ومن ثم العودة إلى الرياض يوم 11 أغسطس.

وبعد أربعة أيام، يغادر الفريق إلى هونج كونج لاستكمال المرحلة الأخيرة قبل مباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي ضد الاتحاد يوم 18 أغسطس.

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