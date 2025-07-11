تجدد إصابة إندريك لاعب ريال مدريد

تجددت إصابة البرازيلي إندريك، لاعب نادي ريال مدريد مرة أخرى، مما سيؤخر عودته إلى المشاركة في المباريات.

وبحسب شبكة ذا أثلتيك البريطانية، فإت إصابة إندريك تجددت مرة أخرى قبل عودته.

وأوضح التقرير، أن إندريك تعرض لانتكاسة في نفس الإصابة، مما سيجعل عودته إلى الملاعب تتأخر.

وكشفت الشبكة الموثوقة، أن عودة إندريك ستتأخر إلى عدة أسابيع، على الرغم من اقترابه من العودة قبل تجددها مرة أخرى.



وغاب إندريك عن المشاركة مع ريال مدريد في بطولة كأس العالم للأندية، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان ريال مدريد قد أعلن في شهر مايو الماضي، إصابة إندريك على مستوى أوتار الركبة اليمنى.

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