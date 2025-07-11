الزمالك يخوض أول ودية اليوم تحت قيادة فيريرا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة ودية في السادسة والنصف مساء اليوم، أمام نظيره أورنج، على استاد الكلية الحربية، في إطار استعدادات الفريق الأبيض للموسم الجديد.



وتعد مباراة اليوم بمثابة البروفة الأولى للفريق تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني الجديد لفريق الزمالك، ويسعى المدرب للوقوف على مستوى اللاعبين، مدى استيعابهم للتدريبات التي خاضها الفريق في الفترة الماضية.



ويسعى المدير الفني لمنح الفرصة لكافة اللاعبين للمشاركة في مباراة اليوم أمام أورانج في إطار الاستعداد لموسم الجديد.



وكان الجهاز الفني قرر الانتظام في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية، في الفترة من 15 وحتى 27 يوليو الجاري، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.



ومن المقرر أن يخوض الفريق عدة مباريات ودية خلال المعسكر المغلق، يتم الاتفاق عليها في الفترة الحالية، من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للموسم الجديد.

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