الجمعة 11 يوليو 2025
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رياضة

موعد أول مران للأهلي استعدادا للموسم الجديد

مران الأهلي
مران الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، حيث يستأنف الفريق تدريباته الإثنين المقبل على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لخوض الموسم الجديد. 

وحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات لمدة ١٨ يومًا قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد. 

يذكر أن الأهلي سيخوض معسكر إعداد في تونس ينطلق يوم ١٨ يوليو الجاري وتحديدا في مدينة طبرقة التونسية يتخلله خوض ثلاث مباريات ودية. 

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