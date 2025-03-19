قيادي سابق في هيئة تحرير الشام يدعو لتغيير ديموغرافية الساحل السوري

طالب القاضي الشرعي السابق والعسكري البارز في “هيئة تحرير الشام” (يحيى بن طاهر الفرغلي) المعروف بـ”أبي الفتح الفرغلي”،في منشور على “الفيسبوك” بتغيير ديموغرافية الساحل السوري.



وقال يحيى الفرغلي، الذي لا يُعرف دوره في سلطة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع: إنه قام بحل فصيله داخل وزارة الدفاع السورية، مشيرا إلى أنه زار الساحل السوري بعد سقوط نظام الأسد.

قيادي سابق في هيئة تحرير الشام يدعو لتوطين المقاتلين الأجانب في الساحل السوري

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي منشور يفيد بأن القيادي السابق في “هيئة تحرير الشام” يحيى الفرغلي كتب مقالا بعنوان “الساحل ليس مهما”، دعا فيه إلى توطين من أسماهم “المجاهدين” وعائلاتهم، وخاصة الأجانب، في الساحل السوري لتغيير تركيبته السكانية (تغيير ديمغرافي) للأبد.

ونشر يحيى الفرغلي هذا المقال على حسابه الشخصي على منصة “إكس“ أن “النصيريين استوطنوا الساحل السوري منذ قرون، ورسّخوا جذورهم في جباله، لأنهم أدركوا – كأقلية – ما يُوفره لهم موقعه الجغرافي الفريد المُمتد على الكرة الأرضية من قوة هائلة ودرع منيع، مع وفرة في الغذاء والماء، وساحل بحري استراتيجي مُمتد يسمح بوصول الإمدادات والنجدة في أي لحظة، ويمنع الحصار في آنٍ واحد”.

وتابع: “الوضع الجيوسياسي للساحل السوري مناسبٌ للغاية لاستمرار أي أقلية في العيش، بل والتمدد عند الحاجة، كما فعل النصيريون في سوريا زمن الأسدين، الأب والابن. فهي بالتالي المنطقة الأقوى تحصينا في كل سوريا، وحاجة “الإسلاميين” إليها لا تفوقها حاجة”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.